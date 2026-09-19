Emily in Paris: Έτσι αποχαιρέτησε η Λίλι Κόλινς τη σειρά που την έκανε σταρ

Η Λίλι Κόλινς αποχαιρέτησε την «Έμιλι Κούπερ», τον χαρακτήρα που υποδύθηκε στο Emily in Paris,γνωστοποιώντας ότι ολοκλήρωσε την τελευταία της ημέρα στα γυρίσματα.

Στο μήνυμά της μίλησε για υπερηφάνεια κι ευγνωμοσύνη, υπογραμμίζοντας πως αυτό το κεφάλαιο την επηρέασε καθοριστικά.

«Ευχαριστώ, Ντάρεν Σταρ, που δημιούργησες αυτή την αθεράπευτα αισιόδοξη Αμερικανίδα στο Παρίσι, η οποία βρίσκεται διαρκώς έξω από τη ζώνη άνεσής της, μαθαίνοντας να εμπιστεύεται τον εαυτό της, ενώ ταυτόχρονα στηρίζεται στους άλλους καθώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο της στη νέα της ζωή. Είμαι τόσο ευγνώμων που με εμπιστεύτηκες για να της δώσω ζωή. Ευχαριστώ το απαράμιλλο συνεργείο μας, τους σεναριογράφους, τους σκηνοθέτες μας και, φυσικά, το απίστευτο καστ μας, που πλέον είναι οικογένεια και χωρίς το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη διαδρομή. Εσείς κάνατε την Έμιλι, Έμιλι. Εσείς κάνατε αυτόν τον κόσμο να μοιάζει με σπίτι», έγραψε χαρακτηριστικά.

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