ΣΑΒ.19 Σεπ 2026 10:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Emily in Paris: Έτσι αποχαιρέτησε η Λίλι Κόλινς τη σειρά που την έκανε σταρ

ε
clock 16:00 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Λίλι Κόλινς αποχαιρέτησε την «Έμιλι Κούπερ», τον χαρακτήρα που υποδύθηκε στο Emily in Paris,γνωστοποιώντας ότι ολοκλήρωσε την τελευταία της ημέρα στα γυρίσματα.

Στο μήνυμά της μίλησε για υπερηφάνεια κι ευγνωμοσύνη, υπογραμμίζοντας πως αυτό το κεφάλαιο την επηρέασε καθοριστικά.

«Ευχαριστώ, Ντάρεν Σταρ, που δημιούργησες αυτή την αθεράπευτα αισιόδοξη Αμερικανίδα στο Παρίσι, η οποία βρίσκεται διαρκώς έξω από τη ζώνη άνεσής της, μαθαίνοντας να εμπιστεύεται τον εαυτό της, ενώ ταυτόχρονα στηρίζεται στους άλλους καθώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο της στη νέα της ζωή. Είμαι τόσο ευγνώμων που με εμπιστεύτηκες για να της δώσω ζωή. Ευχαριστώ το απαράμιλλο συνεργείο μας, τους σεναριογράφους, τους σκηνοθέτες μας και, φυσικά, το απίστευτο καστ μας, που πλέον είναι οικογένεια και χωρίς το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη διαδρομή. Εσείς κάνατε την Έμιλι, Έμιλι. Εσείς κάνατε αυτόν τον κόσμο να μοιάζει με σπίτι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lily Collins (@lilyjcollins)

Διαβάστε επίσης 

Πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση για τον πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο

Πέτρος Φιλιππίδης: "Εξαιτίας αυτής της καταγγελίας προφυλακίστηκα"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηθοποιός Netflix
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis