Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρός ο 78χρονος στο Μαδέ – Είχε ξεκινήσει να πάει για μπάνιο και δεν επέστρεψε

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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Γάλλο τουρίστα, ο οποίος αγνοούνταν στην περιοχή του Μαδέ, στον Δήμο Μαλεβιζίου Ηρακλείου.

Η σορός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της παραλίας, από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση αναζήτησής του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 78χρονος είχε μεταβεί νωρίς το πρωί στη θάλασσα προκειμένου να κολυμπήσει. Ωστόσο, δεν επέστρεψε, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία της συζύγου του, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τη συμμετοχή δύο πλωτών του Λιμενικού Σώματος, δύο ιδιωτικών σκαφών, μίας λάντζας, drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ιδιώτη δύτη.

Παρά τις προσπάθειες των συμμετεχόντων στην επιχείρηση, ο 78χρονος εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα.

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