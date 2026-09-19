ΒΟΑΚ - γέφυρα Ξηροποτάμου: Παρατείνεται η διακοπή ολικής κυκλοφορίας ...και η ταλαιπωρία των οδηγών

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Η ολική διακοπή κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, θα παραταθεί και για το διάστημα από 21/09/2026 (06:00 π.μ.) έως και 24/09/2026 (17:00 μ.μ.), αναφέρει σε ανακοίνωσή της η AKTOR, αναδόχου του τμήματος του ΒΟΑΚ Νεάπολη - Αγιος Νικόλαος.

Η παράταση κρίνεται απαραίτητη ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες αντικατάστασης της υψηλής γέφυρας Τ6 Ξηροπόταμου στη Χ.Θ. 8+300 του έργου.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα συνεργεία μας θα εργάζονται σε 24ωρη βάση για την ταχύτερη και ασφαλέστερη περάτωση των εργασιών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

• Η κυκλοφορία των Ι.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων και γενικά οχημάτων κάτω των 12 τόνων θα εκτελείται κανονικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) για το ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, και μέσω ΠΕΟ – Λακωνίων – Κόμβου Κριτσάς για το ρεύμα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο.

• Τα οχήματα άνω των 12 τόνων θα εξυπηρετούνται εκτάκτως μέσω της περιφερειακής οδού Ηρακλείου – Αρκαλοχωρίου – Βιάννου – Ιεράπετρας – Παχιάς Άμμου – Αγίου Νικολάου. Σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη πληροφοριακή και ρυθμιστική σήμανση.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών, εκτιμάται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί νέα διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ το επόμενο διάστημα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία σας στο δύσκολο έργο μας, καταλήγει η ανακοίνωση της AKTOR.

Απογοήτευση από την απάντηση του Υπουργού στη Βουλή

Εντωμεταξύ, απογοήτευση σε πολίτες και φορείς, προκάλεσε η απάντηση στη Βουλή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα ότι δεν προβλέπονται πρόσθετα μέτρα επιτάχυνσης των εργασιών, λόγω έλλειψης προσωπικού στους αναδόχους, για το μείζον θέμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα Ηράκλειο – Χερσόνησος.

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