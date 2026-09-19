Ρέθυμνο: Ένα δέντρο και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους επισκέπτες που επιμένουν κρητικά

Ένα δέντρο που θα μεγαλώνει μαζί με τις αναμνήσεις τους από το Ρέθυμνο θα αποκτήσουν φέτος οι επισκέπτες που επιμένουν να επιστρέφουν στον ίδιο τόπο για τις διακοπές τους. Κάθε επαναλαμβανόμενος επισκέπτης που θα βραβευτεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού θα «υιοθετήσει» ένα δέντρο, το οποίο θα φυτευτεί στην πόλη.

Έτσι, κάθε φορά που θα επιστρέφει στο Ρέθυμνο, θα μπορεί να παρακολουθεί και τη δική του μικρή «ρίζα» στον τόπο να μεγαλώνει.

«Άλλοι δίνουν αστέρια στο Χόλιγουντ, εμείς στο Ρέθυμνο δίνουμε δέντρα», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνης Πέπη Μπιρλιράκη, περιγράφοντας τη νέα διάσταση που αποκτά φέτος ένας θεσμός με ιδιαίτερη σημασία για τον τουρισμό της περιοχής.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, το Ρέθυμνο θα τιμήσει για ακόμη μία φορά τους ανθρώπους που επιλέγουν σταθερά τον προορισμό για τις διακοπές τους. Ο θεσμός της βράβευσης των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών είχε ως εμπνεύστρια την κ. Μπιρλιράκη κατά τη θητεία της ως αντιδημάρχου Τουρισμού και στηρίχθηκε σε ένα χαρακτηριστικό που διαχρονικά καταγράφεται στον προορισμό, τους επισκέπτες που δεν έρχονται μόνο μία ή δύο φορές, αλλά επιστρέφουν επί σειρά ετών, αναπτύσσοντας προσωπικούς δεσμούς με τους ανθρώπους και τον τόπο.

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Φέτος, η συμβολική «υιοθεσία» ενός δέντρου έρχεται να δώσει σε αυτή τη σχέση ένα μόνιμο αποτύπωμα μέσα στην πόλη και παράλληλα, να συνδέσει τον εορτασμό με το μήνυμα της βιωσιμότητας. Ο επισκέπτης δεν θα φεύγει μόνο με μία τιμητική διάκριση, αλλά θα αφήνει πίσω του κάτι που θα μεγαλώνει μαζί με τη σχέση του με το Ρέθυμνο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού βρίσκει, στο μεταξύ, το Ρέθυμνο σε μια ιδιαίτερα θετική τουριστική περίοδο. Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Μπιρλιράκη, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι ξενοδοχειακές πληρότητες κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ περισσότερα από 30 ξενοδοχεία αναμένεται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μέσα στον Οκτώβριο. Στη συνέχεια, αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της κίνησης, με τον Νοέμβριο να σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της σεζόν.

Συνολικά, σύμφωνα με την ίδια, το καλοκαίρι εξελίχθηκε πολύ καλά για το Ρέθυμνο. Θετικά είναι τα μηνύματα και από την εστίαση, ιδιαίτερα για τον Αύγουστο, σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρουν τοπικοί φορείς. Πρόκειται για μια παράμετρο με ιδιαίτερη σημασία, καθώς το ζητούμενο για τον προορισμό είναι η υψηλή επισκεψιμότητα να αφήνει ισχυρότερο αποτύπωμα στο σύνολο της τοπικής οικονομίας.

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Το Ρέθυμνο, ωστόσο, επιχειρεί πλέον να κοιτάξει πέρα από τα στενά όρια του καλοκαιριού. Η κ. Μπιρλιράκη χαρακτηρίζει την περιοχή ιδανικό προορισμό και για το φθινόπωρο, καθώς η παλιά πόλη, η ενδοχώρα, η γαστρονομία, το φυσικό περιβάλλον και η πολιτιστική δραστηριότητα συνθέτουν ένα διαφορετικό τουριστικό προϊόν για τον επισκέπτη του Οκτωβρίου.

Σε τούτο το σημείο, ξεχωριστή θέση κατέχει η παρουσία στην Ιερά Μονή Αρκαδίου του εμβληματικού πίνακα του Ιβάν Αϊβαζόφσκι «Η ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου». Η έκθεση του έργου στον ίδιο τον ιστορικό τόπο αποτελεί ένα πρόσθετο κίνητρο επίσκεψης και αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά του Ρεθύμνου, που στηρίζεται στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ενδοχώρα και όχι αποκλειστικά στο παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Η καλή εικόνα του φθινοπώρου δεν περιορίζεται πάντως στο Ρέθυμνο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνει ότι η Κρήτη κινείται πολύ καλά σε επίπεδο πληροτήτων και για τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που διατηρεί η τουριστική δραστηριότητα στο νησί μετά την κορύφωση του καλοκαιριού.

Όπως σημειώνει, η Κρήτη διατηρεί ισχυρή τουριστική κίνηση και μετά το τέλος της παραδοσιακής θερινής περιόδου, ενώ το «φίνις» της σεζόν έρχεται παραδοσιακά περίπου στα μέσα Νοεμβρίου.

Και κάπως έτσι, το φθινόπωρο βρίσκει το Ρέθυμνο με σημαντικό μέρος των ξενοδοχείων του ακόμη σε λειτουργία, τους επισκέπτες να συνεχίζουν τις διακοπές τους και έναν διαφορετικό τρόπο να λέει «ευχαριστώ» σε εκείνους που επιστρέφουν. Με ένα δέντρο που θα μένει πίσω και θα μεγαλώνει μέχρι την επόμενη φορά που ο επισκέπτης θα βρεθεί ξανά στην Κρήτη.

(αρχική φωτογραφία αρχείου)

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