Ολυμπιακός – Ρεάλ στις 20:00: Τέσσερις μήνες μετά την Αθήνα, ξανά για έναν ευρωπαϊκό τίτλο

Μόλις τέσσερις μήνες πέρασαν από τον τελικό της Αθήνας και ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκονται ξανά απέναντι. Αυτή τη φορά, οι δύο ομάδες θα παλέψουν απόψε στο Άμπου Ντάμπι για το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας και μαζί για τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 στην Etihad Arena, σε μια αναμέτρηση που ξυπνά φυσικά τις μνήμες από τις 24 Μαΐου. Τότε, στο Telekom Center Athens, ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Ρεάλ και σήκωσε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της Ευρωλίγκας.

Τώρα, οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους μια νέα σελίδα. Το διακύβευμα είναι διαφορετικό, αλλά το όνομα του αντιπάλου αρκεί για να δώσει ξεχωριστό βάρος στον τελικό. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, όμως έκαναν εντυπωσιακή επιστροφή στην τέταρτη περίοδο και τελικά πήραν τη νίκη με 92-90.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν αυτός που μπήκε μπροστά όταν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα χρειάστηκε λύσεις, οδηγώντας την αντεπίθεση και δίνοντας στον Ολυμπιακό το εισιτήριο για τον τελικό.

Η Ρεάλ, από την άλλη, χρειάστηκε παράταση για να λυγίσει την Ντουμπάι. Οι γηπεδούχοι έστειλαν το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο με τρίποντο του Καμπαρό στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως εκεί η ισπανική ομάδα κράτησε την ψυχραιμία της και έφτασε στη νίκη με 98-95.

Ο τελικός έχει ακόμη μία ιδιαιτερότητα. Το Super Cup της Ευρωλίγκας κάνει την πρώτη του εμφάνιση και, επομένως, ο νικητής θα γίνει ο πρώτος κάτοχος του τροπαίου. Για τον Ολυμπιακό, υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο. Αν επικρατήσει, θα ολοκληρώσει ένα ευρωπαϊκό νταμπλ μέσα σε λίγους μήνες, προσθέτοντας έναν ακόμη τίτλο μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας τον Μάιο.

Η Ρεάλ, βέβαια, θέλει τη δική της απάντηση μετά την ήττα στον τελικό της Αθήνας. Και κάπως έτσι, τέσσερις μήνες μετά, οι δύο μεγάλες ομάδες συναντιούνται ξανά για έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Πριν από τον μεγάλο τελικό, στις 17:00, θα διεξαχθεί και ο αγώνας για την τρίτη θέση, με τη Φενέρμπαχτσε να αντιμετωπίζει τη Ντουμπάι.

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