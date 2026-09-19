Κρήτη: Έναρξη μαθημάτων φωτογραφίας για αρχάριους - Πότε ξεκινάει το σεμινάριο

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Ένα νέο σεμινάριο φωτογραφίας για αρχάριους διοργανώνει στα Χανιά η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία – Παράρτημα Χανίων, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους αγαπούν τη φωτογραφία να γνωρίσουν καλύτερα την τέχνη και την τεχνική της.

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2026 και θα διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2027, με τη διδασκαλία να έχει αναλάβει ο Χανιώτης φωτογράφος Γιώργος Μπαλαδάκης.

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Η ανακοίνωση

«Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία ΕΦΕ-παράρτημα Χανίων ανακοινώνει την έναρξη σεμιναρίου φωτογραφίας για αρχάριους

Διάρκεια: Οκτώβριος 2026 έως Φεβρουάριος 2027

Την επιμέλεια και διδασκαλία του σεμιναρίου έχει ο Χανιώτης φωτογράφος Γιώργος Μπαλαδάκης



Πληροφορίες εγγραφές: Δανάς Γιώργος 6944344555

Τα σεμινάρια θα διεξάγονται στη Λέσχη Εργαζομένων της ΔΕΗ Υψηλαντών3 , Χανιά κάθε Τετάρτη 5:30-7:30μ.μ.».

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