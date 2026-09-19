Όταν το μωρό… βιάζεται: Η γέννηση - "αστραπή" που έφερε "τα πάνω κάτω" στο Νοσοκομείο Χανίων!

Ένα απρόσμενο και άκρως συγκινητικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου ένα υγιέστατο αγοράκι, βάρους άνω των τριών κιλών, ήρθε στον κόσμο με τον πιο αναπάντεχο τρόπο: μέσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο γεγονός, καθώς είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του νοσοκομείου που καταγράφεται τοκετός στον συγκεκριμένο χώρο.

Η γέννηση-«εξπρές»

Όλα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, όταν η μητέρα, η οποία κατοικεί σε χωριό περίπου μισή ώρα έξω από τα Χανιά, αισθάνθηκε έντονους και πυκνούς πόνους γέννας. Μαζί με τον σύζυγό της επιβιβάστηκαν αμέσως στο αυτοκίνητό τους με προορισμό το νοσοκομείο, όμως ο βιαστικός μπόμπιρας είχε άλλη γνώμη.

Καθώς η διαδρομή εξελισσόταν, οι πόνοι έγιναν καταιγιστικοί. Το ζευγάρι επικοινώνησε αμέσως με το νοσοκομείο, με τον εφημερεύοντα μαιευτήρα-γυναικολόγο και τη μαία να δίνουν τηλεφωνικές οδηγίες καθοδηγώντας τη μητέρα βήμα-βήμα.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου συνάντησε το αυτοκίνητο της οικογένειας στον δρόμο και το συνόδευσε με ασφάλεια και σειρήνες μέχρι την είσοδο των Επειγόντων.

Υποδοχή και τοκετός στα Επείγοντα

Φτάνοντας στο νοσοκομείο, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρισκόταν ήδη σε απόλυτη ετοιμότητα. Τα χρονικά περιθώρια, ωστόσο, ήταν μηδενικά. Δεν υπήρχε ούτε λεπτό για να μεταφερθεί η επίτοκος στη Μαιευτική Κλινική, με αποτέλεσμα το αγοράκι να γεννηθεί εκεί ακριβώς, μέσα στα Επείγοντα, με την άμεση και υποδειγματική υποστήριξη των γιατρών και των μαιών.

Χαμόγελα και... υποψήφιοι νονοί

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Χανίων ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας, το ευτυχές γεγονός σκόρπισε τεράστια συγκίνηση και χαμόγελα αισιοδοξίας σε όλο το προσωπικό. Μάλιστα, ο διοικητής σχολίασε χαριτολογώντας πως «δεν αποκλείεται κάποιος από όσους συμμετείχαν στη διαδικασία να προτείνει να γίνει και νονός του μικρούλη».

Η περιπέτεια είχε το πιο αίσιο τέλος. Μητέρα και νεογέννητο χαίρουν άκρας υγείας, έχουν ήδη μεταφερθεί στην ασφάλεια της μαιευτικής κλινικής, με τον μικρό πρωταγωνιστή της ημέρας να έχει κάνει ήδη τον πρώτο του θηλασμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράταση στο "μπλακάουτ" του ΒΟΑΚ: Κλειστό έως τις 24 Σεπτεμβρίου το τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος