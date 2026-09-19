Νίκος Αντωνακάκης: Εντός χρονοδιαγράμματος η ολοκλήρωση των εργασιών στο Στάδιο Ελευθερίας του ΕΑΚΗ

Με αφορμή τη δικαιολογημένη ανησυχία των συμπολιτών μας που είδε το φως της δημοσιότητας στα τοπικά μέσα, σχετικά με την πορεία εξέλιξης των έργων αντικατάστασης του ταρτάν στη Στάδιο Ελευθερίας του ΕΑΚΗ, ο Νίκος Αντωνακάκης, Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Βουλευτή της Ν.Δ., Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη, επικοινώνησε χωρίς καθυστέρηση με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Αθλητισμού και ενημερώθηκε για τα εξής :

(α) Πρόκειται για μία δημόσια σύμβαση που υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις, τους όρους και τις προθεσμίες που διέπονται από το Ν. 4412/16.

(β) Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου είναι 1.168.314 ευρώ. Περιλαμβάνει εργασίες αντικατάστασης του ελαστικού συνθετικού τάπητα, ριζικής ανακαίνισης του σταδίου αλλά και πρόσθετες εργασίες όπως η αποξήλωση όλων των υποβάσεων του ελαστικού τάπητα -άσφαλτο και οπλισμένο σκυρόδεμα- του στίβου, η αποξήλωση όλων των καναλιών απορροής ομβρίων και η τοποθέτηση νέων, οι εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες για την έδραση της υπόβασης του τάπητα, η κατασκευή νέας υπόβασης από άσφαλτο για την επίστρωση του νέου συνθετικού τάπητα, η αντηλιακή προστασία του νέου τάπητα κλπ.

(γ) Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 28-1-2026 με προθεσμία περαίωσης ολόκληρου του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες μετά. Άρα, με βάση το συμφωνητικό, το έργο θα τελειώσει στις 27-1-2027. Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποξήλωσης του παλιού συνθετικού τάπητα, του παλιού ασφαλτοτάπητα και οι καθαιρέσεις επιφανειών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

(δ) Η προσωρινή διακοπή των εργασιών, η οποία έχει προκαλέσει τη δικαιολογημένη αναστάτωση και ανησυχία σχετικά με την πορεία εξέλιξης του έργου, οφείλεται στο πρόβλημα που προέκυψε στην εφαρμογή της μελέτης για τα περιμετρικά κανάλια και στο τμήμα που συνορεύει με το Ενετικό Τείχος. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου προχώρησε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και στις 17-4-2026 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ενέκρινε τις εργασίες επισκευής του καναλιού απορροής ομβρίων που συνορεύει με το Ενετικό Τείχος και η ανάδοχος εταιρεία έχει ολοκληρώσει από τον Ιούνιο του 2026 τις εργασίες επισκευής του με την επίβλεψη υπαλλήλου της Εφορείας.

(στ) Σχετικά με την περαιτέρω εξέλιξη των εργασιών, αναμένονται στις αμέσως επόμενες ημέρες (μέχρι τέλος τρέχοντος μήνα), από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για να δοθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, η αντίστοιχη εντολή στον ανάδοχο για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών επί του έργου. Σε επικοινωνία με τον Ανάδοχο επιβεβαίωσε ότι αμέσως μόλις λάβει την εντολή θα εγκατασταθεί άμεσα για τη συνέχιση των εργασιών του ΄έργου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,.

Τα εκατόν δεκαπέντε σωματεία, οι πάνω από δέκα χιλιάδες συνολικά αθλητές και αθλήτριες του Ηρακλείου και όχι μόνο, θα μπορούν στη συνέχεια να το χρησιμοποιούν για να ικανοποιούν τις αθλητικές τους υποχρεώσεις.

Το Υπουργείο Αθλητισμού και ο Γιάννης Βρούτσης προσωπικά, με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και συνέπεια αποδεικνύουν καθημερινά ότι, έχουν τα αντανακλαστικά και την ευαισθησία, για την συνεχή αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Νομό μας αλλά και στη Χώρα γενικότερα.

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