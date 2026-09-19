ΣΑΒ.19 Σεπ 2026 19:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 21 έως 25 Σεπτεμβρίου

ΧΡΗΜΑΤΑ
clock 17:39 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Κατά την περίοδο 21 έως 25 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.392.004.633,40 ευρώ σε 2.712.497 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).



1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

· Στις 21 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.904.633,40 ευρώ σε 29.497 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.

· Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.320.000.000 ευρώ σε 2.630.000 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026.

· Από τις 21 έως 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.



2. Από τη ΔΥΠΑ:

· 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

· 1.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

· 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

· 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης 

CNN: Εκθεση από τεχνητή νοημοσύνη παραλίγο να οδηγήσει σε σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας

Αναφορές για σοβαρή κυβερνοεπίθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Μόσχα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πληρωμές ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Σεπτέμβριος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis