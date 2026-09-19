Βενιζέλειο: Πού είναι η αύξηση κ. Γεωργιάδη; – Σκληρό "μήνυμα" ενόψει της επίσκεψης του Υπουργού

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ανοιχτά μέτωπα και σοβαρές ενστάσεις από την πλευρά των εργαζομένων του ΕΣΥ φέρνει στο φως το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Με αφορμή την προγραμματισμένη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων, Δημήτριος Φλυτζανής, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του άρθρου 42 για τη δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτικής.

Σύμφωνα με την Ένωση, η νέα ρύθμιση αποτελεί μια απλή διοικητική αναδιάταξη που στερείται μισθολογικής αναβάθμισης, ενώ παράλληλα δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων σε ό,τι αφορά την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Κλάδος στα λόγια, ενώ το ΕΣΥ παραμένει στην εντατική

Η κυβέρνηση και ο υπουργός Υγείας είχαν δεσμευτεί για αυξήσεις και ουσιαστική αναβάθμιση των εργαζομένων στο ΕΣΥ. Ωστόσο, το άρθρο 42 του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, που παρουσιάζεται ως «ιστορική εξέλιξη» και ως δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτικής ΕΣΥ, δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα ούτε των νοσηλευτών ούτε των υπόλοιπων εργαζομένων.

Στην πράξη, το άρθρο 42 προβλέπει την προσθήκη ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτικής ΕΣΥ και την αντιστοίχισή τους με ήδη υφιστάμενες θέσεις. Η αλλαγή τίτλων και η αναδιάταξη θέσεων δεν συνιστούν μισθολογική αναβάθμιση.

Το ερώτημα, επομένως, παραμένει απλό και κρίσιμο:

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ;

Την ίδια στιγμή, η ένταξη των νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα δεν αντιμετωπίζει συνολικά το ζήτημα, ενώ μαίες, τραυματιοφορείς και άλλοι εργαζόμενοι, που αντιμετωπίζουν καθημερινά αντίστοιχους επαγγελματικούς κινδύνους, παραμένουν εκτός. Η πολιτεία δεν μπορεί να μιλά για δικαιοσύνη όταν αναγνωρίζει επιλεκτικά την επικινδυνότητα της εργασίας και μετατρέπει ένα αυτονόητο δικαίωμα σε ατομική οικονομική επιβάρυνση.

Οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ διεκδικούμε μισθολογική αναβάθμιση για όλους, με ιδιαίτερη αναγνώριση της ευθύνης και της προσφοράς κάθε κλάδου. Διεκδικούμε την ένταξη όλων των ειδικοτήτων στα ΒΑΕ, χωρίς εξαιρέσεις και εξαγορές, μόνιμο προσωπικό και κάλυψη όλων των κενών θέσεων, ασφαλείς αναλογίες προσωπικού και ασθενών, επαρκή ρεπό και άδειες, καθώς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Κάθε εργαζόμενος στο ΕΣΥ χρειάζεται μισθό, δικαιώματα, προστασία και πραγματική στήριξη — όχι άλλη μία αλλαγή τίτλου για έναν μόνο κλάδο.

Χρειάζεται ένα δημόσιο, δωρεάν και πλήρως στελεχωμένο σύστημα υγείας, με αξιοπρεπείς μισθούς και εργασιακά δικαιώματα για όλους, χωρίς εμπορευματοποίηση και πρόχειρα «μπαλώματα».

Ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Υγείας στο Βενιζέλειο, οι εργαζόμενοι θέτουμε στο επίκεντρο τα πραγματικά προβλήματα: τις κενές θέσεις, τα κλειστά κρεβάτια, την υποστελέχωση, τις εξαντλητικές βάρδιες, τα ρεπό και τις άδειες που δεν μπορούν να χορηγηθούν.

Δεν ζητούμε επικοινωνιακές εξαγγελίες, αλλά συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις.

Πού είναι η μισθολογική αναβάθμιση για όλους τους εργαζομένους;

Πού είναι η πλήρης ένταξη όλων των ειδικοτήτων στα ΒΑΕ;

Πού είναι το μόνιμο προσωπικό και η ουσιαστική προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων;

Στο ΕΣΥ δεν μετρούν οι κορδέλες και οι επικοινωνιακές παρουσιάσεις.

Μετρά η ζωή, η δουλειά και η αξιοπρέπεια κάθε εργαζομένου.

Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.

Φλυτζανής Δημήτριος - Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής - Πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Βενιζελείου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προσοχή: Απάτες με "κλωνοποιημένες" φωνές – Πώς το AI voice cloning παραπλανά τους πολίτες