Στην ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Ουσιαστική εποικοδομητική και με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον ήταν η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, όπου τον υποδέχθηκαν το προεδρείο με επικεφαλής τον Κώστα Γιαννουλάκη, οι βουλευτές του νομού Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Κεφαλογιάννης, Μάξιμος Σενετάκης και μέλη του κόμματος.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος βρέθηκε στο Ηράκλειο με αφορμή τα εγκαίνια του Κόμβου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση με τα κομματικά στελέχη για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Κρήτης, την οικονομία, την ακρίβεια και τις πολιτικές εξελίξεις.

Τον καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Κώστας Γιαννουλάκης, αναφερόμενος στον σημαντικό ρόλο που έχει το συγκεκριμένο υπουργείο την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας και στην προστασία των καταναλωτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην αγορά και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της προς όφελος της κοινωνίας.

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Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην πολιτική επικαιρότητα και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία υπό την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τόνισε μάλιστα πως είναι αναγκαία η αυτοδυναμία και είναι βέβαιος πως με την σωστή ενημέρωση του λαού αυτή μπορεί να επιτευχθεί, αφού όπως είπε πρόσφατα και ο πρωθυπουργός «Η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης». Ανέφερε επίσης πως η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και πως η Κυβέρνηση κάνει τα πάντα προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές για περιορισμό του κέρδους των επιχειρήσεων προς όφελος των καταναλωτών.

Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τους παριστάμενους να θέτουν στον υπουργό ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και τις ανάγκες της Κρήτης και ειδικότερα του Ηράκλειο

Ο κ. Γιαννουλάκης πρόσφερε στον κ. Θεοδωρικάκο δώρο ένα βιβλίο με θέμα το Ηράκλειο στο πέρασμα των αιώνων, ενώ στην συνάντηση στα γραφεία της ΝΟΔΕ Ηρακλείου παρευρέθηκε και ο Κύπριος βουλευτής Κερύνειας του «Δημοκρατικού Συναγερμού» κ. Δήμος Γεωργιάδης.

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