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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Κλόντια Σίφερ μαγεύει φέτος στην Ελλάδα με λευκό φλοράλ μπικίνι στα 56 της χρόνια

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clock 17:00 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κλόντια Σίφερ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια διαδικτυακούς της φίλους μοναδικά στιγμιότυπα από τις στιγμές χαλάρωσης που έζησε κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στο διαδίκτυο ποζάρει γεμάτη αυτοπεποίθηση πάνω σε ένα πολυτελές σκάφος με φόντο το απέραντο γαλάζιο του ελληνικού πελάγους. Για τις εμφανίσεις της επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό φλοράλ μπικίνι το οποίο συνδύασε με ψάθινο καπέλο και μαύρα γυαλιά ηλίου παραμένοντας πιστή στην ανεπιτήδευτη και κομψή αισθητική που την καθιέρωσε παγκοσμίως.

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