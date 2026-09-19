Αίγιο: Εξαφανίστηκε 16χρονη μαθήτρια – Έρευνες για τον εντοπισμό της

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Αίγιο για την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το tempo24.

Η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, έφυγε από το σπίτι της με προορισμό το σχολείο, όμως δεν επέστρεψε. Οι γονείς της ενημέρωσαν την Αστυνομία και δήλωσαν την εξαφάνισή της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της εξαφάνισης.

Διαβάστε επίσης

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις σε σπίτια

Υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών σε νήσο Ρω και νησίδα Ζουράφα -Επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου