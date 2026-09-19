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ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Εξαφανίστηκε 16χρονη μαθήτρια – Έρευνες για τον εντοπισμό της

περιπολικό
clock 17:42 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός έχει σημάνει στο Αίγιο για την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το tempo24.

Η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, έφυγε από το σπίτι της με προορισμό το σχολείο, όμως δεν επέστρεψε. Οι γονείς της ενημέρωσαν την Αστυνομία και δήλωσαν την εξαφάνισή της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της εξαφάνισης.

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