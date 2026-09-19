ΕΛΜΕΠΑ: Πρωταγωνιστικός ρόλος και υψηλές επιδόσεις στη δράση "Ερευνώ-Καινοτομώ"

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) καταγράφει ισχυρή παρουσία στη Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς 17 ερευνητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΛΜΕΠΑ περιλαμβάνονται στην πρώτη απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης για χρηματοδότηση, έπειτα από ανταγωνιστική επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1874/09.09.2026 Aπόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ), με την οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Δράσης «Ερευνώ-Καινοτομώ».

Μέσω του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου υποβλήθηκαν συνολικά 82 ερευνητικές προτάσεις. Σε 31 προτάσεις το ΕΛΜΕΠΑ συμμετείχε ως Συντονιστής Φορέας, ενώ στις υπόλοιπες 51 ως Μέλος Σύμπραξης.

Στην απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης, της 09.09.2026 του Υπουργείου Ανάπτυξης, περιλαμβάνονται 17 προτάσεις με συμμετοχή του ΕΛΜΕΠΑ, εκ των οποίων στις 5 το Πανεπιστήμιο έχει τον ρόλο του Συντονιστή Φορέα.

Στην «Παρέμβαση ΙΙ» εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο 1.938 αιτήσεις χρηματοδότησης, ενώ εγκρίθηκαν 199, με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 303.205.405,23 ευρώ και συνολική επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη 270.771.974,51 ευρώ. Οι 199 εγκεκριμένες αιτήσεις αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,27% επί του συνόλου των αιτήσεων που αναφέρονται στην Απόφαση, ενώ οι μέχρι στιγμής εγκεκριμένες προτάσεις με συμμετοχή του ΕΛΜΕΠΑ αντιστοιχούν στο 20,73% των προτάσεων που υποβλήθηκαν μέσω του Ιδρύματος.

Οι 17 εγκεκριμένες προτάσεις στις οποίες συμμετέχει το ΕΛΜΕΠΑ καλύπτουν ένα ιδιαίτερα ευρύ επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο, με έργα σε επτά διαφορετικές θεματικές κατηγορίες: Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία, Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία, Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Τουρισμός-Πολιτισμός-Δημιουργικές Βιομηχανίες, Βιοεπιστήμες-Υγεία και Φάρμακα, Ψηφιακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Ενέργεια.

Η συγκεκριμένη επίδοση αναδεικνύει την ερευνητική δυναμική και τη διεπιστημονικότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καθώς και την ικανότητά του να αναπτύσσει ουσιαστικές συνέργειες με επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς για την παραγωγή νέας γνώσης και την αξιοποίησή της σε καινοτόμες εφαρμογές με αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΛΜΕΠΑ στην υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, στην αξιοποίηση ανταγωνιστικών χρηματοδοτικών εργαλείων και στην ενίσχυση της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.

Η παρουσία 17 προτάσεων του ΕΛΜΕΠΑ στην πρώτη απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων της Δράσης «Ερευνώ-Καινοτομώ» αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη και ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο εθνικό οικοσύστημα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

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