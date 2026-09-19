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GOSSIP - LIFESTYLE

Λύγισε η Πάολα για τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Κύπρο

Παολα
clock 19:00 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε η Πάολα σε συναυλία της στην Κύπρο όταν αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας… Να το κάνουμε έτσι απλά; Να τραγουδήσουμε τα τραγούδια του ή να μην τα τραγουδήσουμε και να μείνουν μέσα μας; Ναι, αυτό είναι το εύκολο, καρδιά μου. Θα τραγουδήσω», είπε εμφανώς συγκινημένη η Πάολα.

«Μπορούμε όμως άλλα τραγούδια να λέμε και θα είναι το ίδιο. Ξέρετε, εσείς αγαπάτε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους. Εκείνοι όμως, να ξέρετε, αγαπούν άλλα τραγούδια από τα δικά τους…», πρόσθεσε.

@constantinade3 @paola_official__ i Paola mila gia ton Mazonaki #Cy ♬ πρωτότυπος ήχος - Nina

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