Μαργαρίτα Παπανδρέου: Την Κυριακή η πολιτική κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

Η πολιτική κηδεία Μαργαρίτας Παπανδρέου θα τελεστεί την Κυριακή στις 10 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, τιμώντας τη μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, στο σπίτι του γιου της Γιώργου Παπανδρέου στο Φάληρο, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί, γεγονός για το οποίο η οικογένεια είχε ενημερωθεί από τον γιατρό της.

Το βράδυ της Πέμπτης, τα τέσσερα παιδιά της και τα εγγόνια της βρέθηκαν κοντά της στις τελευταίες της στιγμές.

Η επιθυμία της οικογένειας

Η οικογένεια Παπανδρέου επιθυμεί αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές προς τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Κέντρο Διοτίμα».

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