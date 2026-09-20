Μαζωνάκης: «Θα είχε πιθανότητες να επιβιώσει», λέει διασώστης -Οι εξελίξεις με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν μέσα στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την ΕΛΑΣ να έχει πλέον στα χέρια της καινούργια δεδομένα.

Σε μια αποκαλυπτική κατάθεση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρήθηκε η αναζωογόνηση του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου προχώρησε ο διασώστης του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο.

Ο διασώστης Λεωνίδας Σωτηρόπουλος που μίλησε στο OPEN, υπογράμμισε ότι η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ υπήρξε ακαριαία, καθώς τόσο η μηχανή όσο και το ασθενοφόρο έφτασαν στο σημείο μόλις 3 λεπτά μετά την κλήση.

«Δεν προλαβαίνεις να δεις το πρόσωπο του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή. Κοιτάς μόνο αν αναπνέει, το χρώμα του και τα μάτια του. Για εμάς όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι», ανέφερε, σημειώνοντας πως ο ασθενής ήταν ήδη ωχρός και σε κατάσταση ανακοπής, με το πλήρωμα να ξεκινά αμέσως τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ.

Απάντηση στις κατηγορίες για τη χρήση καρέκλας

Απαντώντας στις αιτιάσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών ότι η μεταφορά έγινε με καρέκλα αντί για φορείο —ισχυρισμός που συνοδεύτηκε από την κατηγορία ότι διακόπηκε η ΚΑΡΠΑ— ο διασώστης ξεκαθάρισε την τακτική που ακολουθήθηκε:

«Το να βάλουμε φορείο μέσα σε ένα δωμάτιο διαμερίσματος θα έπαιρνε 15 με 20 λεπτά, κάτι που θα ήταν μοιραίο για τον ασθενή. Τα παιδιά δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο τις συμπιέσεις. Παράλληλα, μέλος του πληρώματος κατέβασε την καρέκλα, ενώ το φορείο είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας».

Όπως επισήμανε, η μεταφορά διήρκησε μόλις 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων η ΚΑΡΠΑ συνεχίστηκε κανονικά.

«Δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής του ιατρείου»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα όσα ανέφερε ο διασώστης για τις ενέργειες των γιατρών του ιατρείου πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Όπως αποκάλυψε, οι ίδιοι οι γιατροί ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν συμπιέσεις και χορήγησαν δύο φορές από 1 mg αδρεναλίνης, ωστόσο ο απινιδωτής που διέθεταν στο ιατρείο δεν λειτουργούσε.

«Μας είπαν μόνοι τους ότι ο απινιδωτής δεν δούλεψε. Τον είδαμε στα πόδια του ασθενή», σημειώνει, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της έγκαιρης απινίδωσης: «Τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης αναφέρουν ότι η έγκαιρη απινίδωση στα πρώτα 3 έως 5 λεπτά δίνει ποσοστό επιβίωσης κοντά στο 60%. Αν είχαν γίνει γρήγορα αυτές οι ενέργειες, θα υπήρχαν πολλές πιθανότητες».

Επιπλέον, ο διασώστης κατήγγειλε ότι οι γιατροί δεν παρείχαν τις απαραίτητες πληροφορίες για το ιστορικό ή την τυχόν φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς, στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους διασώστες και στη συνέχεια το προσωπικό των επειγόντων του νοσοκομείου.

«Το μόνο που μας είπαν ήταν ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση για 10 λεπτά και ότι οι ίδιοι δεν προλάβαιναν να κάνουν κάτι παραπάνω», κατέληξε ο διασώστης.

Η ΕΛΑΣ έμαθε πώς λειτουργεί το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Στη διαπίστωση του τρόπου με τον οποίο λειτούργησε το επίμαχο μηχάνημα στο ιδιωτικό ιατρείο όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφεραν να φτάσουν οι αστυνομικές Αρχές, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η κα Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Αστυνομία μπόρεσε, πριν από τις απολογίες των κατηγορουμένων, να εξακριβώσει πώς ακριβώς χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα. Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, η αρμόδια ανακριτική Αρχή είχε πληρέστερη εικόνα για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε, πριν από την απολογία των κατηγορουμένων, να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς λειτούργησε το επίμαχο μηχάνημα, ώστε να έχει πλήρη γνώση η αρμόδια ανακριτική Αρχή για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο», ανέφερε.

Στο μικροσκόπιο κινητά τηλέφωνα και υπολογιστής

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται μεγάλος όγκος ψηφιακών πειστηρίων, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να ανακτήσουν δεδομένα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση και να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

«Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση ενός θανάτου και τις συνθήκες υπό τις οποίες ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως διευκρίνισε, εάν από την εξέταση των στοιχείων προκύψουν ενδείξεις για άλλα αδικήματα ή για τη συμμετοχή επιπλέον προσώπων, θα απαιτηθεί νέα εισαγγελική παραγγελία και καθοδήγηση από τον αρμόδιο ανακριτή για τη διεύρυνση της έρευνας.

Μέχρι στιγμής, στην υπόθεση εμπλέκονται οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους.

Οι Αρχές αναμένουν επίσης τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν όσα έχουν αναφέρει οι μάρτυρες κατά την προανακριτική διαδικασία, καθώς και οι ισχυρισμοί που προέβαλαν οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον του ανακριτή, ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ανακριτής να ζητήσει από την ΕΛ.ΑΣ. πρόσθετες ανακριτικές πράξεις, ανάλογα με τα ευρήματα που θα προκύψουν από την επεξεργασία του υλικού.

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