Κολομβία: Άγρια δολοφονία 61χρονου– Δέχτηκε 11 πυροβολισμούς σε 4 δευτερόλεπτα

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Βίντεο ντοκουμέντο από την Κολομβία καταγράφει καρέ-καρέ την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 61χρονου εμπόρου, ο οποίος δέχθηκε 11 πυροβολισμούς μέσα σε μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται μια γυναίκα να φτάνει με μοτοσικλέτα έξω από την επιχείρηση του άνδρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, τον φώναξε να βγει από το κατάστημά του και, μόλις εκείνος εμφανίστηκε, άνοιξε πυρ εναντίον του.

Ο 61χρονος δέχεται διαδοχικά τις σφαίρες και αρχικά προσπαθεί να απομακρυνθεί, παραπατώντας από τα χτυπήματα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, καταρρέει, υποκύπτοντας στα τραύματά του.

Η δράστις απομακρύνθηκε από το σημείο με τη μοτοσικλέτα.

Οι Αρχές διερευνούν την πιθανή σύνδεση δράστη και θύματος με εκβιασμό.

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