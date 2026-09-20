Νέα άφιξη μεταναστών στα νότια της Κρήτης – Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για καταγραφή

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Στο λιμάνι των Καλών Λιμένων αναμένεται να παραμείνουν περίπου 52 μετανάστες, οι οποίοι έφτασαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Μετά την άφιξή τους στην περιοχή, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν αποφασιστεί το επόμενο στάδιο της διαχείρισης της ομάδας.

Η νέα άφιξη προστίθεται στις μεταναστευτικές ροές που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στα νότια παράλια της Κρήτης.

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