Τραγωδία στη Λάρισα: Εντοπίστηκε νεκρός 14χρονος μέσα στο σπίτι του

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Ανείπωτη τραγωδία το βράδυ του Σαββάτου (19/09) σε περιοχή της Λάρισας, καθώς ένας 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος.

Το συμβάν έγινε στο σπίτι του παιδιού, στη συνοικία της Χαραυγής. Ο ανήλικος βρέθηκε κρεμασμένος μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr.

Συγγενικά του πρόσωπα, που τον είχαν αφήσει μόνο για δύο ώρες, ήταν αυτοί που τον εντόπισαν. Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο, δυστυχώς, διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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