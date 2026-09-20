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ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από την αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης (εικόνες, βίντεο)

Σαντορίνη
clock 08:20 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Σαντορίνη υποδέχθηκε και φέτος έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς θεσμούς του νησιού, τα «Ηφαίστεια», με την αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου να φωτίζει την Καλντέρα.



Ο θεσμός, που πραγματοποιείται από το 1991, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ηφαίστειο που διαμόρφωσε τη μοναδική γεωμορφολογία, αλλά και την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Σαντορίνης.



Το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 2026, μετά τη δύση του ηλίου, η Καλντέρα μετατράπηκε σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η καθιερωμένη αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης, η οποία ήταν ορατή από διαφορετικά σημεία της Σαντορίνης, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες με το φως και τα πυροτεχνήματα να «ζωντανεύουν» το ηφαίστειο.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:


Σαντορίνη
Σαντορίνη
Σαντορίνη
Σαντορίνη
Σαντορίνη
Σαντορίνη

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