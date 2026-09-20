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Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην κορυφή του Spotify, μετά τον θάνατό του

μα
clock 10:00 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο Spotify Daily Chart αυτής της εβδομάδας 7 κομμάτια του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται στο Τop 10 και συνολικά 24 τραγούδια του στο Top 45.

Στο Spotify Daily Chart – Greece της 17ης Σεπτεμβρίου 2026 τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη συγκέντρωσαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια streams σε μία ημέρα. Κάποια από αυτά βρέθηκαν στην 1η, τη 2η, την 3η, την 4η, την 6η, την 8η θέση και την 9η του Τop 10.

Στην κορυφή βρέθηκαν οι «Ώρες μικρές» με 158.103 streams, ακολούθησε το «Οινόπνευμα φτηνό», στην 3η θέση σκαρφάλωσε το «Ανήκω σε μένα», στην 4η το «Αγαπώ σημαίνει», στην 6η το «Τέσσερις πήγε», στην 8η το «Λείπει πάλι ο Θεός» και στην 9η το «Nα περνάς».

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