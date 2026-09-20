Ρέθυμνο: 10 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση – Απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις και ναρκωτικά

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Στη σύλληψη 10 ατόμων, οκτώ Ελλήνων και δύο αλλοδαπών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο Ρέθυμνο, έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες σχετικά με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, φοροδιαφυγή, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κλοπές και ζωοκλοπή.

Από την προανάκριση προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι μέλη της οργάνωσης φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και να αποκόμιζαν παράνομα οικονομικά οφέλη, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας.

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Η αστυνομική επιχείρηση

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 19ης Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και τη συνδρομή των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου, της ΕΚΑΜ Κρήτης και των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και άλλους χώρους που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κοντά σε ποιμνιοστάσιο, φυτεία με 11 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως τριών μέτρων. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, πραγματοποιούσαν εργασίες καλλιέργειας και διέμεναν παράνομα στη χώρα.

Συνολικά κατασχέθηκαν 995 γραμμάρια κάνναβης, 1.850 ευρώ, τρία μαχαίρια, δύο ζυγαριές, πλήθος τιμολογίων και παραστατικών και 18 κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν επτά φορτηγά Ι.Χ., ένα επιβατικό Ι.Χ. και ένα μηχάνημα έργου.

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Στο μικροσκόπιο και οι κτηνοτροφικές δηλώσεις

Κατά τους ελέγχους στα ποιμνιοστάσια διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τη ζωοκλοπή, μεταξύ άλλων αδυναμία συγκέντρωσης των δηλωμένων ποιμνίων.

Όπου κατέστη δυνατή η καταμέτρηση, εντοπίστηκαν λιγότερα αιγοπρόβατα από όσα αναφέρονταν στις κτηνοτροφικές δηλώσεις.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι στις 30 Ιουλίου 2026, κατά τη διάρκεια ελέγχου αρμόδιων υπηρεσιών, εμφανίστηκαν ως ιδιοκτησία μέλους της οργάνωσης αιγοπρόβατα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν μετακινηθεί από ποίμνιο άλλου μέλους.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν επίσης την εμπλοκή μελών της οργάνωσης σε φθορές ελαιόδεντρων και μηχανήματος έργου, καθώς και σε κλοπή μηχανήματος έργου. Τα περιστατικά φέρονται να σημειώθηκαν τον Ιούνιο και στις 13 Σεπτεμβρίου 2026, αντίστοιχα.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της αστυνομίας:

Η πολύμηνη ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα και συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου , είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη 10 ατόμων (8 ημεδαπών και 2 αλλοδαπών) κατηγορουμένων για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης εγκληματικής ομάδας που προέβαινε σε απάτες σχετικά με τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις ,παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,όπλων, αλλοδαπών, φοροδιαφυγή, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας , κλοπής και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής,

Ειδικότερα , όπως προέκυψε από την προανάκριση των αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας ανωτέρω ημεδαποί είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση – συμμορία και προέβαιναν σε απάτες σχετικά με τις κτηνοτροφικές επιχορηγήσεις και διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέθεταν το παράνομο οικονομικό όφελος και για αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας .

Για το λόγο αυτό ,χθες το πρωί (19.09.2026) οργανώθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοπόταμου και Ρεθύμνου, του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης και των Ομάδων Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και Ηρακλείου .

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια και χώρους που χρησιμοποιούν οι ημεδαποί σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Όπως προέκυψε κατά τις έρευνες, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πλησίον ποιμνιοστασίου ημεδαπού, με φυσική περίφραξη, βρέθηκε φυτεία με (11) δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως (3) μέτρα τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς και εντοπίστηκαν δυο αλλοδαποί οι οποίοι πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες και διέμεναν παράνομα στη χώρα.

Επίσης κατά τις έρευνες συνολικά κατασχέθηκαν :

995 γραμμάρια κάνναβη,

χρηματικό ποσό 1.850 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

3 μαχαίρια

2 ζυγαριές.

Πλήθος τιμολογίων και παραστατικών

18 κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον κατασχέθηκαν

7 Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα

1 Ι.Χ.Ε.,

1μηχάνημα έργων

Κατά τους ελέγχους στα ποιμνιοστάσια των ανωτέρω βεβαιώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής (αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίων) ενώ κατά την καταμέτρηση των ποιμνίων, όπου αυτό κατέστη δυνατό, ανευρέθηκαν λιγότερα αιγοπρόβατα από τα αναγραφόμενα στις κτηνοτροφικές δηλώσεις .

Επίσης από την έρευνα των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας προέκυψε ότι την 30.07.2026 σε γενόμενο έλεγχο αρμόδιων υπηρεσιών σε μέλος της οργάνωσης το οποίο δε διέθετε δικό του ποίμνιο ,παρουσιάστηκαν ψευδώς αιγοπρόβατα που μετακινηθήκαν από ποίμνιο ιδιοκτησίας έτερου μέλους της οργάνωσης .

Επιπλέον μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν για φθορές σε ελαιόδεντρα και μηχάνημα έργου ιδιοκτησίας ημεδαπού καθώς και κλοπή μηχανήματος έργων ιδιοκτησίας έτερου ημεδαπού πράξεις που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2026 και στις 13.09.2026 αντίστοιχα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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