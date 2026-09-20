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ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: 82χρονος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από 76χρονο για μία ξαπλώστρα!

ασθενοφορο εκαβ
clock 12:55 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε ο καβγάς που είχαν σήμερα, Κυριακή, λίγο πριν τις 10 το πρωί ένας 82χρονος με έναν 76χρονο στην Ακτή Βουλιαγμένης με τον πρώτο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το protothema.gr που εξετάζει η αστυνομία ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μια ξαπλώστρα σε κατάστημα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες και υπό συνθήκες που διερευνώνται οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια με τον 82χρονο να ξυλοκοπείται από τον 76χρονο και μια 21χρονη που ήταν μαζί του.

Μετά τον καβγά ο 82χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό. Ο 76χρονος και η 21χρονη που ήταν μαζί του κρατούνται στο ΑΤ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενώ κατά πληροφορίες έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μέσα στο οποίο έγινε ο μοιραίος καβγάς.

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