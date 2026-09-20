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GOSSIP - LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Η φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο της

τουνη
clock 12:00 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Τούνη πόσταρε μία τρυφερή φωτογραφία μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τον γιο της, Πάρη.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα γλυκό στιγμιότυπο με τον μικρό Πάρη στην αγκαλιά της.

«Θα πήγαινα για καφέ με Ρουμπ και Παρούλη, αλλά ο μικρός αποφάσισε να την πέσει αγκαλίτσα», έγραψε πάνω στη φωτογραφία της.

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