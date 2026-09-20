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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Εργασίες προετοιμασίας στη δομή – Αιχμές για τη στάση επιχειρηματιών

αποθηκες σκουλουδη
clock 09:33 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας στον χώρο όπου σχεδιάζεται να λειτουργήσει η δομή μεταναστών στην περιοχή της Ηρακλείου–Μοιρών, στο Ηράκλειο.

Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι αντιδράσεις και οι αιχμές που διατυπώνονται για τη στάση μερίδας επιχειρηματιών. Όπως αναφέρεται από την ομάδα των κατοίκων που εναντιώνονται στον σχεδιασμό, κάποιοι φέρεται να στηρίζουν οικονομικά τις προσφυγές στη Δικαιοσύνη, ενώ άλλοι επιλέγουν διαφορετική στάση, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις στους ανθρώπους που συμμετέχουν στον αγώνα κατά της λειτουργίας της δομής.

Το θέμα έχει προκαλέσει συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, με τους πολίτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να καταγράφουν πρόσωπα, στάσεις και επιλογές.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, καθώς οι εργασίες στον χώρο φαίνεται να συνεχίζονται, ενώ παράλληλα παραμένουν σε εξέλιξη οι νομικές κινήσεις και οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας.

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