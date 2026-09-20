Με Ανδρούτσο αλλά χωρίς Αθανασίου οι κλήσεις της Εθνικής για το Nations League

Η Εθνική Ελλάδος θα δώσει τέσσερα ματς για το Nations League το διάστημα 24/9-4/10 και η ΕΠΟ έκανε γνωστούς τους παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η πρώτη συνάντηση των διεθνών θα γίνει την προσεχή Δευτέρα (21/9) και οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Την Τετάρτη (23/9) το μεσημέρι θα αναχωρήσουν για το Βελιγράδι, εκεί όπου την Πέμπτη θα δώσουν το πρώτο ματς, με τη Σερβία.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 27/9 με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Γερμανία. Ακολουθεί το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής, όπου η Εθνική θα φιλοξενήσει την Ολλανδία στην Τούμπα, ενώ ο πρώτος κύκλος των αγώνων ολοκληρώνεται στις 4/10, ξανά στη Θεσσαλονίκη, με αντίπαλο τη Γερμανία.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

Από τις κλήσεις απουσιάζει ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα της τελευταίας στιγμής (ενώ από την ΑΕΚ δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια σχετική ενημέρωση), με τον Μανώλη Σάλιακα να παίρνει τη θέση του. Εκτός έμεινε επίσης ο τραυματίας Δημήτρης Γιαννούλης, με τον Γιώργο Κυριακόπουλο να καλείται αντί αυτού κι ενώ όλοι περίμεναν τον Νίκο Αθανασίου που κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις με τον ΟΦΗ να παίρνει μια ευκαιρία…

Από την κρητική ομάδα ο Γιοβάνοβιτς επέλεξε και πάλι τον Θανάση Ανδρούτσο ενώ δεν κλήθηκε ο Μπακασέτας που πρόσφατα πήρε μεταγραφή στον ΑΠΟΕΛ.