Τι θα φάμε σήμερα; Χυλωμένη φασολάδα με σελινόριζα και θυμάρι

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Υλικά



Μερίδες: 4-5



250 γρ. φασόλια λευκά



2 δαφνόφυλλα



60 ml ε.π. ελαιόλαδο



1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



1 μεγάλο καρότο, σε φέτες



1 σκελίδα σκόρδο, σπασμένη



1 πράσο, σε ροδέλες



1 στικ σέλερι, σε κομμάτια



300 γρ. σελινόριζα, σε κύβους



150 γρ. ντοματάκια κονκασέ



200 γρ. χυμό ντομάτας



½ κουτ. γλυκού πάπρικα γλυκιά



½ κουτ. γλυκού θυμάρι αποξηραμένο ή 2 κλωναράκια φρέσκο



2 κλωναράκια σέλινο, ψιλοκομμένο



αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία



Βήμα 1



Μουλιάζουμε τα φασόλια αποβραδίς. Την επομένη τα ξεπλένουμε και τα βράζουμε σε 1,5 λίτρο νερό με τη δάφνη για περίπου 30΄-35΄μόλις αρχίσουν να μαλακώνουν. Σουρώνουμε.

Βήμα 2



Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το καρότο, το σκόρδο, το πράσο, το σέλερι και τη σελινόριζα, τα οποία σοτάρουμε για 3΄ και προσθέτουμε τα φασόλια, συνεχίζοντας το σοτάρισμα για 5΄ ακόμη.

Βήμα 3



Προσθέτουμε την υπόλοιπη πάπρικα, το θυμάρι, τα ντοματάκια και τη σάλτσα ντομάτας, πιπέρι, αλάτι και ζεστό νερό ώστε να καλύψει σχεδόν τα φασόλια και μαγειρεύουμε για περίπου 40΄σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Σχεδόν 15΄ προτού αποσύρουμε προσθέτουμε το σέλινο και το υπόλοιπο ελαιόλαδο, συνεχίζοντας το μαγείρεμα σε δυνατή φωτιά ώστε να χυλώσει η φασολάδα.

Βήμα 4



Σερβίρουμε τη φασολάδα καυτή με μπούκοβο.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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