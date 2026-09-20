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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Χυλωμένη φασολάδα με σελινόριζα και θυμάρι

φασολάδα
clock 13:40 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

Μερίδες: 4-5

250 γρ. φασόλια λευκά

2 δαφνόφυλλα

60 ml ε.π. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 μεγάλο καρότο, σε φέτες

1 σκελίδα σκόρδο, σπασμένη

1 πράσο, σε ροδέλες

1 στικ σέλερι, σε κομμάτια

300 γρ. σελινόριζα, σε κύβους

150 γρ. ντοματάκια κονκασέ

200 γρ. χυμό ντομάτας

½ κουτ. γλυκού πάπρικα γλυκιά

½ κουτ. γλυκού θυμάρι αποξηραμένο ή 2 κλωναράκια φρέσκο

2 κλωναράκια σέλινο, ψιλοκομμένο

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Μουλιάζουμε τα φασόλια αποβραδίς. Την επομένη τα ξεπλένουμε και τα βράζουμε σε 1,5 λίτρο νερό με τη δάφνη για περίπου 30΄-35΄μόλις αρχίσουν να μαλακώνουν. Σουρώνουμε.

Βήμα 2

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το καρότο, το σκόρδο, το πράσο, το σέλερι και τη σελινόριζα, τα οποία σοτάρουμε για 3΄ και προσθέτουμε τα φασόλια, συνεχίζοντας το σοτάρισμα για 5΄ ακόμη.

Βήμα 3

Προσθέτουμε την υπόλοιπη πάπρικα, το θυμάρι, τα ντοματάκια και τη σάλτσα ντομάτας, πιπέρι, αλάτι και ζεστό νερό ώστε να καλύψει σχεδόν τα φασόλια και μαγειρεύουμε για περίπου 40΄σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Σχεδόν 15΄ προτού αποσύρουμε προσθέτουμε το σέλινο και το υπόλοιπο ελαιόλαδο, συνεχίζοντας το μαγείρεμα σε δυνατή φωτιά ώστε να χυλώσει η φασολάδα.

Βήμα 4

Σερβίρουμε τη φασολάδα καυτή με μπούκοβο.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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