Τι θα φάμε σήμερα; Χυλωμένη φασολάδα με σελινόριζα και θυμάρι

Υλικά
Μερίδες: 4-5
250 γρ. φασόλια λευκά
2 δαφνόφυλλα
60 ml ε.π. ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 μεγάλο καρότο, σε φέτες
1 σκελίδα σκόρδο, σπασμένη
1 πράσο, σε ροδέλες
1 στικ σέλερι, σε κομμάτια
300 γρ. σελινόριζα, σε κύβους
150 γρ. ντοματάκια κονκασέ
200 γρ. χυμό ντομάτας
½ κουτ. γλυκού πάπρικα γλυκιά
½ κουτ. γλυκού θυμάρι αποξηραμένο ή 2 κλωναράκια φρέσκο
2 κλωναράκια σέλινο, ψιλοκομμένο
αλάτι, μαύρο πιπέρι
Διαδικασία
Βήμα 1
Μουλιάζουμε τα φασόλια αποβραδίς. Την επομένη τα ξεπλένουμε και τα βράζουμε σε 1,5 λίτρο νερό με τη δάφνη για περίπου 30΄-35΄μόλις αρχίσουν να μαλακώνουν. Σουρώνουμε.
Βήμα 2
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το καρότο, το σκόρδο, το πράσο, το σέλερι και τη σελινόριζα, τα οποία σοτάρουμε για 3΄ και προσθέτουμε τα φασόλια, συνεχίζοντας το σοτάρισμα για 5΄ ακόμη.
Βήμα 3
Προσθέτουμε την υπόλοιπη πάπρικα, το θυμάρι, τα ντοματάκια και τη σάλτσα ντομάτας, πιπέρι, αλάτι και ζεστό νερό ώστε να καλύψει σχεδόν τα φασόλια και μαγειρεύουμε για περίπου 40΄σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Σχεδόν 15΄ προτού αποσύρουμε προσθέτουμε το σέλινο και το υπόλοιπο ελαιόλαδο, συνεχίζοντας το μαγείρεμα σε δυνατή φωτιά ώστε να χυλώσει η φασολάδα.
Βήμα 4
Σερβίρουμε τη φασολάδα καυτή με μπούκοβο.
Πηγή: cantina.protothema.gr
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