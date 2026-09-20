Ιράν: Δεν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι του

Το Ιράν δεν προτίθεται να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Γαλιμπάφ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να «πολεμήσει και να διαπραγματευτεί», εξηγώντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους της και τη διπλωματία για να κατοχυρώσει τα κέρδη της στο πεδίο της μάχης, όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς τα Στενά του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας.

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