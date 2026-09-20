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ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι του

στενά του Ορμούζ
clock 14:19 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Ιράν δεν προτίθεται να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει και εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Γαλιμπάφ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να «πολεμήσει και να διαπραγματευτεί», εξηγώντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους της και τη διπλωματία για να κατοχυρώσει τα κέρδη της στο πεδίο της μάχης, όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς τα Στενά του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας.

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στενά του Ορμούζ
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