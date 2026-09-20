ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση γνωρίζει τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού σε πλατφόρμες;»

Να τοποθετούν άμεσα η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες για το αν γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες και για το τι κινήσει έχουν γίνει, ζητά το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», που «αποκαλύπτει κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων, όπως του Πρωθυπουργού, υπουργών και στρατιωτικών».

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα διακινούνται μέσω πλατφορμών με συνδρομή και ήδη η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χτυπά καμπανάκι για την εθνική ασφάλεια». Προσθέτει ότι ‘είναι πρόσφατη η περίπτωση του γενικού γραμματέα εθνικής ασφάλειας, κ. Ντόκου, που μοιράστηκε κρίσιμες πληροφορίες για την απόρρητη δράση του διοικητή της ΕΥΠ με Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι υποστήριξαν τότε ότι τον προσέγγισαν μέσω του email του».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και δημόσια. Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται; Τελεί σε γνώση τους η διαρροή των προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε τέτοιες πλατφόρμες; Ποιες κινήσεις έχουν γίνει;».

Διαβάστε επίσης

Τσουκαλάς: «Ο πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat»

Γεωργιάδης: «Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν» – Έλεγχοι στις ιατρικές πράξεις με AI