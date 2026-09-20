Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε καταβάλλονται – Σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές

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Σε δύο ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026, ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκουν οι δικαιούχοι.

Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, με τους συνταξιούχους να πρέπει να γνωρίζουν σε ποια κατηγορία ανήκουν.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις στους συνταξιούχους των:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών.

Τη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις για τους συνταξιούχους του:

ΙΚΑ

Δημοσίου

Τραπεζών

ΟΤΕ

ΝΑΤ

ΔΕΗ

ΕΤΑΤ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Σημειώνεται, πως, σύμφωνα με την τραπεζική συνήθεια, τα ποσά είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Σε αυτή την περίπτωση από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου για την πρώτη πληρωμή και από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου για τη δεύτερη. Η ακριβής ώρα πίστωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα.

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