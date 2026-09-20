Φωτιά στον Χώνο Λασιθίου: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Σηκώθηκαν δυο ελικόπτερα

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Χώνο Λασιθίου Κρήτης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης δύο ελικόπτερα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή υδροφόρων οχημάτων των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος Λασιθίου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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