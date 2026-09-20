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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στον Χώνο Λασιθίου: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Σηκώθηκαν δυο ελικόπτερα

φωτια ελικοπτερο
clock 15:16 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Χώνο Λασιθίου Κρήτης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης δύο ελικόπτερα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή υδροφόρων οχημάτων των ΟΤΑ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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