Φωτιά στον Χώνο Λασιθίου: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Σηκώθηκαν δυο ελικόπτερα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Χώνο Λασιθίου Κρήτης.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης δύο ελικόπτερα, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή υδροφόρων οχημάτων των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος Λασιθίου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 20, 2026
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
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