Το "ευχαριστώ" της ΕΛΜΕ Χανίων σε ιδιοκτήτες που δε ζήτησαν υπέρογκα ενοίκια από εκπαιδευτικούς

Την επανεκκίνηση της πλατφόρμας εύρεσης κατοικίας για εκπαιδευτικούς ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 ανακοίνωσε η ΕΛΜΕ Χανίων, απευθύνοντας έκκληση στους ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, η περσινή πρωτοβουλία απέδωσε καρπούς, καθώς 14 αναπληρωτές και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί βρήκαν αξιοπρεπή στέγη, ενώ η ΕΛΜΕ Χανίων απευθύνει ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στους ιδιοκτήτες που διέθεσαν τα σπίτια τους σε λογικές τιμές και χωρίς να τους υποχρεώνουν να αδειάσουν το σπίτι με την έναρξη της τουριστικής σεζόν, ώστε να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί, που έρχονται από μακρινές περιοχές της χώρας για να διδάξουν στην Κρήτη.

Δείτε την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Χανίων:

«Είναι γνωστό το πολύ μεγάλο πρόβλημα του στεγαστικού που μαστίζει τους εκπαιδευτικούς του νομού Χανίων. Ο εκρηκτικός συνδυασμός των ιδιαίτερα χαμηλών μισθών – o φετινός νεοδιόριστος ξεκινάει με μισθό μόλις 820 ευρώ για τον 1ο χρόνο! – της ακρίβειας και της υπερτουριστικοποίησης έχει κάνει το ζήτημα “μόνιμο πονοκέφαλο” για τον κλάδο. Πέραν της πάλης για την αύξηση των μισθών πείνας που παίρνουμε, απαιτούμε μια δημοτική επιχείρηση να νοικιάσει ένα ξενοδοχείο σεζόν από 1/9 έως 30/6 ώστε να μείνουν ΔΩΡΕΑΝ εκατοντάδες ελαστικά εργαζόμενοι ! Είναι παρανοϊκό στην Κρήτη να υπάρχουν πάνω απο 550.000 κλίνες σε δωμάτια ξενοδοχείων η συντριπτική πλειονότητα από αυτά να είναι κλειστά τον χειμώνα και ταυτόχρονα τα ενοίκια να είναι στα ύψη!

Πέρυσι μετά από περιστατικό παραβιαστικής συμπεριφοράς σε συναδέλφισσα που της έγινε έξωση με βίαιο τρόπο – κόψιμο ρεύματος, νερού, κ.α – αποφασίσαμε να ζητήσουμε από Χανιώτες που νοικιάζουν τα σπίτια τους να τα διαθέσουν σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Ενημερώνουμε ότι μέσω της πλατφόρμας που ανοίξαμε πέρυσι, 14 συνάδελφοι και συναδέλφισσες στην συντριπτική τους πλειονότητα αναπληρωτές και νεοδιόριστοι βρήκαν να μείνουν σε αξιοπρεπή σπίτια, χωρίς να τους γδέρνουν οικονομικά και χωρίς την απειλή της έξωσης με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν.

Οφείλουμε ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ σε όσους διάθεσαν τα σπίτια τους στην πλατφόρμα του σωματείου για να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί που έρχονται να διδάξουν τα παιδιά στον τόπο μας! Κι ένα διπλό ευχαριστώ σε αυτούς και αυτές που παραχώρησαν το ακίνητό τους για μακροχρόνια μίσθωση!

Από τέλος Ιουλίου θα ξεκινήσουμε την προσπάθειά μας για την νέα σχολική χρονιά 2026 -2027 “σηκώνοντας” ξανά την πλατφόρμα. Μείνετε συντονισμένοι, διαθέστε το ακίνητό σας ή διαδώστε την πλατφόρμα, στηρίξτε την προσπάθεια!!

email επικοινωνίας: [email protected]".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Ο θάνατος τον βρήκε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του

Χερσόνησος: Τρελό ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα (εικόνες)

Ηράκλειο: Οι κάτοικοι απαντούν στον Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών - "Να αναστείλετε κάθε διαδικασία"







