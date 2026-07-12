ΚΥΡ.12 Ιου 2026 11:57
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Χερσόνησος: Τρελό ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα (εικόνες)

τροχαίο χερσόνησος
clock 10:20 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Απίστευτες εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η τρελή πορεία ΙΧ αυτοκινήτου, σήμερα (Κυριακή 12/7), μέσα στη Χερσόνησο, στον παράλληλο του κεντρικού δρόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες  πληροφορίες, το ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του, και προσέκρουσε πάνω σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, πριν ανατραπεί στη μέση του δρόμου!

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο... "τρελό" όχημα επέβαιναν δύο τουρίστες, και μία γυναίκα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Επίσης τραυματίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν σε ένα από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, ο οποίος επίσης διεκομίσθη στο νοσοκομείο.

Οπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Marios Chalkiadakis οι ζημιές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα είναι σοβαρές.

τροχαίο χερσόνησος
τροχαίο χερσόνησος
τροχαίο χερσόνησος

Δείτε φωτογραφία από το αυτοκίνητο που ανετράπη

τροχαίο χερσόνησος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Μετέφεραν πλυντήριο ρούχων πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι! (βίντεο)

Κρήτη: Πρεμιέρα θερινών εκπτώσεων - Ελπίδες για τόνωση της αγοράς

Αυτοδιοίκηση: Νέο καθεστώς αμοιβών για Δημάρχους και Περιφερειάρχες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τροχαίο Ατύχημα Χερσόνησος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis