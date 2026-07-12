Χερσόνησος: Τρελό ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα (εικόνες)

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Απίστευτες εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η τρελή πορεία ΙΧ αυτοκινήτου, σήμερα (Κυριακή 12/7), μέσα στη Χερσόνησο, στον παράλληλο του κεντρικού δρόμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΙΧ ξέφυγε από την πορεία του, και προσέκρουσε πάνω σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, πριν ανατραπεί στη μέση του δρόμου!

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο... "τρελό" όχημα επέβαιναν δύο τουρίστες, και μία γυναίκα διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Επίσης τραυματίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν σε ένα από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, ο οποίος επίσης διεκομίσθη στο νοσοκομείο.

Οπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Marios Chalkiadakis οι ζημιές στα σταθμευμένα αυτοκίνητα είναι σοβαρές.

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Δείτε φωτογραφία από το αυτοκίνητο που ανετράπη

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