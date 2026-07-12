Τι θα φάμε σήμερα; Σούγο με τηγανητά αυγά και μελιτζάνες

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Υλικά



Για 4 άτομα



Για τη σάλτσα σκορδοστούμπι



1 κιλό ντομάτες



60 γρ. σκόρδο



40 γρ. ξίδι



ζάχαρη, όσο χρειαστεί







Για τις μελιτζάνες και τα αυγά



3 μελιτζάνες, σε ροδέλες



αλεύρι για το τηγάνισμα



7 φρέσκα αυγά



ελαιόλαδο για το τηγάνισμα



100 γρ. τυρί πρέντζα Ζακύνθου



ζακυνθινή αφράλα (αλάτι)



προζυμένιο ψωμί, για το σερβίρισμα

Διαδικασία



Βήμα 1



Σάλτσα σκορδοστούμπι: Πολτοποιούμε στο μπλέντερ τις ντομάτες, το σκόρδο και το ξίδι. Μεταφέρουμε το μείγμα σε κατσαρόλα και το βράζουμε μέχρι να δέσει ελαφρώς. Προσθέτουμε λίγη ζάχαρη, αν χρειάζεται, ώστε να ισορροπήσει η οξύτητα.

Βήμα 2



Στο μεταξύ, κόβουμε τις μελιτζάνες σε ροδέλες και τις αφήνουμε να ξεπικρίσουν. Τις σκουπίζουμε καλά, τις αλευρώνουμε ελαφρά και τις τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα. Μεταφέρουμε σε απορροφητικό χαρτί.

Βήμα 3



Τοποθετούμε τις τηγανισμένες μελιτζάνες σε ένα μεγάλο τηγάνι, προσθέτουμε τη σάλτσα σκορδοστούμπι και σιγοβράζουμε για λίγα λεπτά.

Βήμα 4



Σε ξεχωριστό τηγάνι τηγανίζουμε μελάτα τα αυγά σε ελαιόλαδο.

Βήμα 5



Σερβίρουμε τις μελιτζάνες με τη σάλτσα και από πάνω τα τηγανητά αυγά. Προσθέτουμε κύβους από το ντόπιο τυρί Ζακύνθου, αφράλα και συνοδεύουμε με προζυμένιο ψωμί.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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