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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Μπρουσκέτες με τυρί cottage, φρέσκα σύκα και μέλι

μπρουσκέτες
clock 11:26 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

8 φέτες χωριάτικο ψωμί ή ψωμί με προζύμι

250 γρ. τυρί cottage

6- 8 ώριμα φρέσκα σύκα, κομμένα σε φέτες

2- 3 κ. σ. μέλι, κατά προτίμηση θυμαρίσιο

2 κ. σ. καρύδια ή φιστίκια Αιγίνης, χοντροκομμένα

Φρέσκο θυμάρι ή λίγα φύλλα δυόσμου

1 κ. σ. ελαιόλαδο

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι



Εκτέλεση

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C ή ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγάνι-γκριλιέρα.

Αλείψτε τις φέτες του ψωμιού με λίγο ελαιόλαδο και ψήστε τις για 5-7 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανές και να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα.

Απλώστε το τυρί cottage πάνω στις ζεστές μπρουσκέτες, δημιουργώντας μια γενναιόδωρη στρώση.

Τοποθετήστε από πάνω τις φέτες των φρέσκων σύκων, φροντίζοντας να καλύψουν όλη την επιφάνεια.

Περιχύστε με το μέλι και πασπαλίστε με τα χοντροκομμένα καρύδια ή φιστίκια.

Ολοκληρώστε με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και μερικά φύλλα φρέσκου θυμαριού ή δυόσμου για επιπλέον άρωμα.

Πηγή: newsbeast.gr

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