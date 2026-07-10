Ηράκλειο: Λαγοκέφαλος ξεβράστηκε στην παραλία (εικόνες)

Ένα ακόμη περιστατικό εμφάνισης λαγοκέφαλου καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά σε παραλία του Δήμου Μαλεβιζίου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βαγιάς.

Σύμφωνα με ακροατή του Ράδιο Κρήτη, ο οποίος επικοινώνησε με τον σταθμό, το ψάρι εντοπίστηκε στην ακτή και είχε μήκος περίπου 60 εκατοστά. Ο ίδιος ανέφερε ότι ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη διαχείριση του περιστατικού.

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Όπως έγινε γνωστό από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, η αρμοδιότητα για την απομάκρυνση τέτοιων ευρημάτων από τις παραλίες ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας του εκάστοτε Δήμου.

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Ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα χωροκατακτητικό είδος που έχει κάνει έντονη την παρουσία του τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες, μεταξύ άλλων και στην Κρήτη. Το ψάρι θεωρείται επικίνδυνο για κατανάλωση, καθώς περιέχει ισχυρή τοξίνη, και οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να μην το αγγίζουν και να μην επιχειρούν να το ψαρέψουν ή να το καταναλώσουν.

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