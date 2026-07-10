Ιράν: Ισχυρές εκρήξεις στο λιμάνι Κονάρακ – Επιθέσεις και σε πυρηνικό σταθμό

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (9/7), σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το Al Jazeera, στην πόλη-λιμάνι Κονάρακ, όπου βρίσκονται στρατηγικής σημασίας ναυτικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, που έπληξαν πολλαπλούς στόχους σε πέντε ιρανικές επαρχίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, οι επιθέσεις προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, ανάμεσά τους πολίτες και στρατιωτικά στελέχη. Νωρίτερα, στόχος επιθέσεων είχε γίνει ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Η κυβέρνηση της Τεχεράνης χαρακτηρίζει την ενέργεια αυτή ως ακόμη μία επικίνδυνη κλιμάκωση από την Ουάσιγκτον. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάνει λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, καθώς οι επιθέσεις συνέπεσαν με την ημέρα της ταφής του δολοφονηθέντος ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην πόλη Μασχάντ.

Iran's Mehr News CONFIRMS Explosions in Bandar Abbas in Southern Iran https://t.co/jkrMjdmYGQ pic.twitter.com/hfLLlO1ayH — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 9, 2026

Όπως εκτιμάται, η ιρανική πολιτική ηγεσία επιχειρεί να συνδέσει τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ με την τελετή ταφής του ανώτατου ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε από αμερικανικό πλήγμα τον Φεβρουάριο. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να ενισχύσει το αφήγημα ότι το καθεστώς θα συνεχίσει τη γραμμή της αντίστασης και της απάντησης.

Τα χτυπήματα των τελευταίων δύο ημερών στο Ιράν

Τις τελευταίες δύο ημέρες αμερικανικές επιθέσεις έχουν χτυπήσει περίπου 170 στόχους σε πόλεις που βρέχονται από το Ορμούζ και σε μια πόλη του βορείου Ιράν. Το υπουργείο Υγείας του Ιράν αναφέρει ότι 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας φάσης των συγκρούσεων.

Από τους 14 νεκρούς κάποιοι είναι ψαράδες που χτυπήθηκαν στο Μπάνταρ Αμπάς και κάποιοι είναι στρατιωτικοί.

Ο Χοσεΐν Κερμανπούρ, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του υπουργείου, δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις που έπληξαν πέντε επαρχίες του Ιράν στις 8 και 9 Ιουλίου προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό 78 ατόμων, εκ των οποίων τα 47 παραμένουν στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ πως έχουν διεξάγει χτυπήματα στο Ιράν. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση του Ιράν πλην των δημοσιευμάτων του Mehr και άλλων πηγών στο έδαφος.

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