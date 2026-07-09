Σοκ στην Ιαπωνία: Καβγάδισε με τη συγκάτοικό της και της… έραψε τα χείλια!

Πρωτοφανές περιστατικό στην Ιαπωνία, όπου μία γυναίκα κατηγορείται ότι έραψε τα χείλια της συγκατοίκου της, ύστερα από καβγά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το θύμα, μία 42χρονη, διέφυγε από το σπίτι όπου ζούσε με την 49χρονη κατηγορούμενη, στην πόλη Κόγκα κοντά στο Τόκιο, και βρήκε καταφύγιο σε γειτονικό κατάστημα, κρατώντας ένα χαρτί στο οποίο είχε γράψει «Βοήθεια», όπως δήλωσε αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι αστυνομικές αρχές της διοικητικής περιφέρειας Ιμπαράκι, όπου βρίσκεται η Κόγκα, προχώρησαν στη σύλληψη της 49χρονης Μασάι Σακουράι, με την «υποψία της επίθεσης», διευκρίνισε εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας.







Η Σακουράι ζούσε με την 42χρονη την περίοδο που συνέβη το καταγγελλόμενο περιστατικό, στις 29 Ιουνίου. Συνελήφθη τη Δευτέρα, καθώς έραψε «με βελόνα και κλωστή τα χείλια» της συγκατοίκου της, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, καθώς απομένει να διευκρινιστεί εάν ισχύουν οι πληροφορίες ότι και τρίτο πρόσωπο ζούσε στο σπίτι, σύμφωνα με τον αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας.

«Εξοργίστηκε και μου έραψε τα χείλια»



Η 48χρονη «εξοργίστηκε ύστερα από διαφωνία και μου έραψε τα χείλια», δήλωσε στους αστυνομικούς η γυναίκα που τραυματίστηκε, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

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