Οι ασκήσεις που κρατούν το σώμα δυνατό όσο μεγαλώνεις

Η καλή φυσική κατάσταση δεν μετριέται μόνο από το πόσο γρήγορα τρέχεις ή πόσα κιλά μπορείς να σηκώσεις. Το σημαντικότερο είναι να διατηρείς ένα σώμα που ανταποκρίνεται με άνεση στις απαιτήσεις της καθημερινότητας και παραμένει δυνατό και λειτουργικό όσο περνούν τα χρόνια.

Οι λειτουργικές ασκήσεις έχουν ακριβώς αυτόν τον στόχο: γυμνάζουν το σώμα μέσα από κινήσεις που μιμούνται τις καθημερινές δραστηριότητες, ενισχύοντας τη δύναμη, την ευκινησία, την ισορροπία και την ανθεκτικότητα. Οι 4 ασκήσεις που ακολουθούν ενεργοποιούν πολλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα και βελτιώνουν τον συντονισμό ολόκληρου του σώματος.

4 ασκήσεις που κρατούν το σώμα δυνατό όσο μεγαλώνεις



1. Single‑leg standing balance



Στάσου με τα πόδια ανοιχτά στο πλάτος των γοφών και τοποθέτησε τα χέρια στη μέση.



Σήκωσε το ένα πόδι από το έδαφος, λυγίζοντας το γόνατο. Το βλέμμα σου να είναι σταθερό σε ένα συγκεκριμένο σημείο μπροστά σου.



2. Turkish get-up



Ξάπλωσε ανάσκελα και τέντωσε το ένα χέρι προς το ταβάνι, κρατώντας ένα βαράκι (ή χωρίς βάρος, αν προτιμάς).



Λύγισε το γόνατο της ίδιας πλευράς και πάτησε το πέλμα στο πάτωμα.



Σπρώξε με το πέλμα και τον αγκώνα σου για να σηκωθείς και να καθίσεις.



Σήκωσε τη λεκάνη σου και πέρασε το τεντωμένο πόδι κάτω από το σώμα, μέχρι να βρεθείς σε θέση προβολής.



Από εκεί, σήκω όρθια/ος, κρατώντας το χέρι συνεχώς τεντωμένο πάνω από το κεφάλι.



Στη συνέχεια, κάνε όλες τις κινήσεις με την αντίστροφη σειρά, μέχρι να ξαπλώσεις ξανά στο πάτωμα.



3. Straight-arm (high) plank



Ξεκίνα σε θέση ψηλής σανίδας, με τους καρπούς ακριβώς κάτω από τους ώμους, τα χέρια τεντωμένα και τα πόδια σε έκταση.



Μάζεψε ελαφρώς τη λεκάνη προς τα μέσα, ενεργοποίησε τον κορμό, τους γλουτούς και τα πόδια σου. Κράτησε το σώμα σου σε μια ευθεία γραμμή από το κεφάλι μέχρι τις φτέρνες.



Ανάπνεε σταθερά σε όλη τη διάρκεια της άσκησης.



4. Single‑leg Romanian deadlift



Στάσου στο ένα πόδι, με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο. Μπορείς να κρατάς ένα βαράκι στο χέρι σου ή να χρησιμοποιήσεις μόνο το βάρος του σώματός σου.

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Γείρε αργά προς τα μπροστά από τους γοφούς, κρατώντας την πλάτη σου ίσια, και τέντωσε το άλλο πόδι προς τα πίσω. Το στήθος σου θα κινηθεί φυσικά προς τα κάτω.







Συνέχισε την κίνηση μέχρι το σημείο που νιώθεις ένα ήπιο τέντωμα στους μύες και μετά επέστρεψε αργά στην αρχική θέση.

Πηγή: govastileto.gr

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