Γερμανία: Ισόβια σε γαιτρό για τη δολοφονία 15 ασθενών

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε στη Γερμανία ένας γιατρός παρηγορητικής φροντίδας, αφού δικαστήριο του Βερολίνου τον έκρινε ένοχο για τη δολοφονία 15 ασθενών του. Οι εισαγγελικές αρχές, ωστόσο, εκτιμούν ότι τα θύματα ενδέχεται να είναι πολύ περισσότερα και συνεχίζουν να ερευνούν δεκάδες ακόμη ύποπτους θανάτους.

Ο 41χρονος, ο οποίος κατονομάζεται μόνο ως Γιοχάνες Μ. σύμφωνα με τους γερμανικούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 12 γυναικών και τριών ανδρών μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Ιουλίου 2024, σύμφωνα με το BBC.

Χορηγούσε θανατηφόρα φάρμακα στους ασθενείς



Τα θύματα ήταν ηλικίας από 25 έως 94 ετών. Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, όλοι έπασχαν από σοβαρές ασθένειες, όμως δεν βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο θανάτου.







Σύμφωνα με την εισαγγελία, κατά τις κατ’ οίκον επισκέψεις του ο γιατρός χορηγούσε, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, θανατηφόρο συνδυασμό φαρμάκων.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις έβαζε φωτιά στα σπίτια των θυμάτων, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Τον Ιούλιο του 2024, λίγο πριν από τη σύλληψή του, φέρεται να δολοφόνησε δύο ασθενείς μέσα στην ίδια ημέρα: έναν 75χρονο στο σπίτι του στο κέντρο του Βερολίνου και λίγες ώρες αργότερα μία 76χρονη σε γειτονική συνοικία. Στην τελευταία περίπτωση, σύμφωνα με την εισαγγελία, προσπάθησε να πυρπολήσει την κατοικία της, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ομολόγησε τις δολοφονίες



Για το μεγαλύτερο μέρος της δίκης, που διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, ο κατηγορούμενος δεν προέβη σε καμία δήλωση.

Τον περασμένο μήνα, όμως, παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχε «σκοτώσει ανθρώπους», αναφερόμενος σε 12 από τους βαριά ασθενείς ασθενείς του.

Όπως είπε, είχε πείσει τον εαυτό του ότι ενεργούσε σωστά, απαλλάσσοντάς τους από «τον πόνο και την ανημπόρια».







«Σε όλη αυτή τη διαδικασία πίστευα ότι ήταν το καλύτερο για όλους», δήλωσε, ζητώντας συγγνώμη για τον πόνο που προκάλεσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στις επόμενες δικαστικές διαδικασίες θα συνεργαστεί από πολύ νωρίς με τις αρχές.

Ερευνώνται ακόμη 76 ύποπτοι θάνατοι



Οι αρχές θεωρούν ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Οι εισαγγελείς διερευνούν ακόμη 76 επιπλέον περιπτώσεις θανάτων ασθενών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με τον ίδιο γιατρό.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι, εφόσον αποδειχθεί η εμπλοκή του και σε αυτές τις υποθέσεις, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κατά συρροή δολοφονιών στη σύγχρονη ιστορία της Γερμανίας.

Ισόβια και οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος



Κατά τη διάρκεια της δίκης, συγγενείς των θυμάτων περιέγραψαν τον πόνο και την αδυναμία τους να πιστέψουν τι είχε συμβεί.

Η μητέρα του νεότερου θύματος, μιας 25χρονης γυναίκας που πέθανε το 2021, ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας: «Ποτέ δεν είπε ότι δεν ήθελε άλλο να ζει».

Ο γιος μιας 72χρονης γυναίκας που πέθανε το 2024 κατέθεσε ότι η μητέρα του σχεδίαζε να ταξιδέψει στη Βαλτική Θάλασσα με την αδελφή της.

«Η μητέρα μου ήθελε να συνεχίσει να ζει», είπε.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η ενοχή του κατηγορουμένου είναι ιδιαίτερα σοβαρή, διέταξε την προληπτική του κράτηση και μετά την έκτιση της ποινής, ενώ του επέβαλε και οριστική απαγόρευση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γαλανοπούλου: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που προκάλεσε ανησυχία



