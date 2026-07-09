Έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα ανδροειδή που δεν ξεχωρίζουν από τον άνθρωπο (βίντεο)

Η κινεζική εταιρεία UBTech Robotics παρουσίασε μια νέα γενιά ρομπότ τα οποία χαρακτηρίζει ως τα πρώτα υπερρεαλιστικά ανδροειδή που παράγονται μαζικά. Τα ρομπότ που ονομάζονται Uworld U1 από μια ειδική «βιομιμητική επιδερμίδα» η οποία σύμφωνα με την εταιρεία έχει εμφάνιση και υφή παρόμοια με το ανθρώπινο δέρμα.

Η UBTech υποστηρίζει επίσης ότι, χάρη σε μια ειδικά σχεδιασμένη σπονδυλική στήλη, τα Uworld U1 μπορούν να αναπαράγουν περίπου το 90% των ανθρώπινων κινήσεων. Η ανδρική έκδοση έχει ύψος 1,83 μ. ενώ η γυναικεία 1,69 μ. Και τα δύο μοντέλα ζυγίζουν περίπου το μισό από έναν μέσο ενήλικο άνθρωπο. Τα Uworld U1 διατίθενται σε τρεις εκδόσεις: μία βασική που περιλαμβάνει μόνο τον κορμό και δύο πλήρους σώματος με πιο προηγμένες δυνατότητες.

Οι τιμές ξεκινούν από περίπου 14 χιλιάδες ευρώ και φτάνουν έως περίπου τα 110 χιλιάδες ευρώ για τις πιο εξελιγμένες εκδόσεις.

Ωστόσο η παρουσίασή τους προκάλεσε και αρνητικές αντιδράσεις, με ορισμένους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να χαρακτηρίζουν τα ανθρωποειδή ένα «άψυχο γκόλεμ», το μυθικό ανθρωπόμορφο πλάσμα από την εβραϊκή λαογραφία.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα ανδροειδή τα οποία προορίζονται κυρίως για εργοστάσια και βιομηχανικές εφαρμογές τα Uworld U1 σχεδιάστηκαν ως προσωπικοί σύντροφοι. Ο ιδρυτής της UBTech Ζου Τζιαν περιέγραψε αυτή την εξέλιξη ως το επόμενο στάδιο της «συμβίωσης ανθρώπου και μηχανής».

«Αρχικά τα ρομπότ εργάζονται στα εργοστάσια, στη συνέχεια μπαίνουν στα σπίτια μας και τελικά ενσωματώνονται πλήρως στην καθημερινή μας ζωή» δήλωσε. Με αυτόν τον στόχο τα ανδροειδή σχεδιάστηκαν ώστε να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ανθρώπινη εμφάνιση και συμπεριφορά.

Διαθέτουν 88 αρθρώσεις με σερβοκινητήρες (εξειδικευμένη ηλεκτρομηχανική συσκευή που επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή έλεγχο γωνίας περιστροφής, θέσης και ταχύτητας), ειδική βιομιμητική αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης με διπλό σημείο περιστροφής και χιλιάδες μηχανικά εξαρτήματα στο κεφάλι τα οποία επιτρέπουν την αναπαραγωγή ανθρώπινων εκφράσεων του προσώπου.

Ο αντιπρόεδρος της UBTech και επικεφαλής του Ινστιτούτου Έρευνας Ενσώματης Νοημοσύνης και Ανθρωποειδούς Ρομποτικής Τζιάο Τζιτσάο ανέφερε ότι η μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση ήταν η δημιουργία ενός φυσικού προσώπου. «Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν να κάνουμε το ρομπότ να δείχνει και να συμπεριφέρεται φυσικά, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να ενσωματωθούν πολύπλοκα μηχανικά συστήματα σε ένα σώμα ανθρώπινου μεγέθους. Παράλληλα, έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι οι εκφράσεις του προσώπου θα συμβαδίζουν με την ομιλία και τα συναισθήματα, ενώ το σύστημα θα μπορεί να παράγεται μαζικά με σταθερή ποιότητα» ανέφερε.

Ο στόχος

Για να συμπεριφέρεται όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινα κάθε Uworld U1 διαθέτει ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη ειδικά σχεδιασμένη για μακροχρόνια συντροφικότητα. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει περισσότερες από 20 διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις, με ακρίβεια που ξεπερνά το 90%.

Κατά την παρουσίαση στελέχη της UBTech δήλωσαν ότι το ρομπότ μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις, να διατηρεί οπτική επαφή με τον συνομιλητή του και ότι προς το παρόν διατίθεται μόνο σε ενήλικες αγοραστές. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι 13.361 ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη καταβάλει προκαταβολή περίπου 400 ευρώ για να εξασφαλίσουν θέση στη λίστα προπαραγγελιών.

Παράλληλα, η UBTech σχεδιάζει να δωρίσει 100 ανδροειδή Uworld U1 έως το τέλος του έτους σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς τον έναν ή και τους δύο γονείς τους, ηλικιωμένους που ζουν μόνοι και οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

πηγή: naftemporiki.gr

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