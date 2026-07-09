Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η απάντηση για το πώς βιοπορίζεται

Έξι χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που η ζωή της Ιωάννας Παλιοσπύρου άλλαξε για πάντα, όταν δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι στην είσοδο του εργασιακού της χώρου στην Καλλιθέα.

Η ίδια απάντησε σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων. Μεταξύ αυτών ήταν και το πώς καταφέρνει να βιοπορίζεται.

«Ξέρω πως δεν το καταλαβαίνετε και πως σας μπερδεύω γιατί δεν το αφήνω να φανεί με το συνεχές χαμόγελό μου, αλλά… λόγω της αναπηρίας μου, άρα της ανικανότητάς μου προς εργασία, είμαι συνταξιούχος ανάπηρη», απάντησε η ίδια.

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