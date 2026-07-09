Φωτιά στον Ασπρόπυργο: 11 τραυματίες και μεγάλες καταστροφές σε επιχειρήσεις

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (9/7) σε χώρο όπου στεγάζονται επιχειρήσεις στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στην περιοχή του Ασπροπύργου και η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Η πυροσβεστική έδωσε τιτάνιο αγώνα προκειμένου να την θέσει υπό έλεγχο και παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η κατάσβεση, η κατάσταση είναι βελτιωμένη.

Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις Αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα, τρία εκ των οποίων έχουν διασωληνωθεί. Ειδικότερα, στο Θριάσιο Νοσοκομείο μεταφέρθηκαν έξι άτομα, εκ των οποίων οι δύο έχουν διασωληνωθεί, καθώς είναι πολυεγκαυματίες. Ο ένας διασωληνωμένος θα μεταφερθεί ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι στη ΜΕΘ του Θριασίου.

Από τους οι υπόλοιπους τέσσερις που νοσηλεύθηκαν με ελαφριά εγκαύματα, δύο άτομα υπέγραψαν και πήραν εξιτήριο, ένας άλλος μεταβαίνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο και ένας παραμένει για νοσηλεία.

Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο Αττικόν, εκ των οποίων το ένα άτομο είναι διασωληνωμένο. Πρόκειται για έναν 42χρονος άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8:00 το πρωί σε βιομηχανικό χώρο με ανταλλακτικά αυτοκινήτων με εύφλεκτα υλικά. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δύο παρακείμενες επιχειρήσεις, ένα συνεργείο αυτοκινήτων κι έναν χώρο logistics, μια αποθήκη.

Τελικά και παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι εντός της επιχείρησης υπήρχε ένα βυτιοφόρο με δεξαμενή προπανίου, τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν κενό φορτίου και δεν είχε μέσα προπάνιο.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση με 52 πυροσβέστες, 10 οχήματα, δύο ειδικά βραχιονοφόρα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Μάλιστα η κατάσταση ήταν αποπνικτική με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα στις 08:34 το πρωί να σταλεί μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο του ενημέρωνε ότι αν βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο.

Λίγο μετά τις 9:00 ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνολικά για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, δύο βραχιονοφόρα, ένα ειδικό βραχυονοφορο διυλιστηρίων, ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Για λόγους ασφαλείας η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού της πυροσβεστικής που έχει σπεύσει στην περιοχή.

Από την πυρκαγιά κάηκε ολοσχερώς μία επιχείρηση, ενώ τουλάχιστον άλλες δύο παρακείμενες έχουν υποστεί ζημιές

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, o δήμαρχος Ασπροπύργου, Ιωάννης Ηλίας δήλωσε πως «η φωτιά σχεδόν έχει σβήσει» και επιβεβαίωσε ότι από την επέκταση της πυρκαγιάς υπήρξαν ζημιές σε παρακείμενες επιχειρήσεις.

«Υπάρχει μία γιγαντιαία μάχη της Πυροσβεστικής με τις υδροφόρες και τα μηχανήματα του Δήμου, να μην υπάρξει επέκταση της φωτιάς σε άλλες επιχειρήσεις», προσέθεσε.

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