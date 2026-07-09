ΕΟΠΥΥ: Τέρμα το χαρτί για τους γιατρούς – Ψηφιακά πλέον όλα

Σε ένα καινούριο ψηφιακό πλαίσιο περνά πλέον ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), κάτι που σημαίνει πως και οι γιατροί θα χρησιμοποιούν από εδώ και στο εξής νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την έκδοση γνωματεύσεων, την αποστολή αιτημάτων και τη διαδικασία εγκρίσεων.

Η νέα διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε ότι από 8 Ιουλίου ενεργοποιούνται οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες, μέσα από τις οποίες οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν γνωματεύσεις αλλά και να καταθέτουν όλα τα απαραίτητα αιτήματα που αφορούν στους ασθενείς τους.

Το ανανεωμένο ψηφιακό περιβάλλον του Οργανισμού υλοποιήθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτιμάται ότι συμβάλλει πλέον στη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών, περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία που υπήρχε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ, η νέα εφαρμογή για τις γνωματεύσεις ΕΚΠΥ θα είναι προσβάσιμη από τον σύνδεσμο: https://healthservices.eoDyy.gov.gr/eMaterialPrescription

Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα Υποβολής Αιτημάτων προς Έγκριση θα λειτουργεί μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://healthservices.eopyy.gov.gr/eApproveHealthComitee

Διευκρινίζεται ότι η είσοδος στις νέες εφαρμογές θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται με τον ήδη προβλεπόμενο τρόπο ταυτοποίησης και πιστοποίησης των χρηστών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, τεχνική βοήθεια ή υποστήριξη σχετικά με τις συγκεκριμένες εφαρμογές, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στη διεύθυνση: [email protected].

Όπως επισημαίνει ο ΕΟΠΥΥ: «Η μετάβαση στο νέο λειτουργικό περιβάλλον αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εμπειρίας χρήσης για τους πιστοποιημένους γιατρούς, τους ασφαλισμένους και όλους τους υπόλοιπους χρήστες που συνεργάζονται με τον Οργανισμό».

Στον Οργανισμό βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα μία προσπάθεια ψηφιακού εκσυγχρονισμού, προκειμένου να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα των ασφαλισμένων πιο άμεσα. Οι συνεργαζόμενοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, από την πλευρά τους, είχαν εκφράσει εδώ και αρκετά χρόνια παράπονα για τις σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνταν στον ΕΟΠΥΥ.

Πηγή: ygeiamou.gr

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