Κρήτη: Φωτιά σε αποθήκη στον Κουμπέ Χανίων – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (9/7) σε αποθήκη στην περιοχή Κουμπές Χανίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη όπου φυλάσσονταν χαρτικά και απορρυπαντικά, πάνω από την οποία βρίσκεται μια κατοικία και συγκεκριμένα στον πρώτο όροφο. Οι έντονοι καπνοί κατάφεραν και κάλυψαν τον πρώτο όροφο.

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