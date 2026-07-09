Κοζάνη: Σε αμαξίδιο και με λευκά λουλούδια η Αφροδίτη Νέστορα στην κηδεία της μητέρας της

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Με αμαξίδιο έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η Αφροδίτη Νέστορα προκειμένου να παραστεί στην Εξόδιο Ακολουθία για τη μητέρα της, Βάγια, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία, όπου διαμένουν στη Θεσσαλονίκη.

Η Αφροδίτη Νέστορα που εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, πήρε ειδική άδεια προκειμένου να βρεθεί για λίγη ώρα δίπλα στη μητέρα της και να της πει το τελευταίο αντίο.

Η εικόνα της να φτάνει στον ναό με ασθενοφόρο, κρατώντας στα χέρια της ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε όσους βρίσκονταν εκεί και έσπευδαν να την συλλυπηθούν.

Στην κηδεία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας στην Κοζάνη παρίσταται ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το παρών στην κηδεία δίνουν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου και οδύνης»

Ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα, Γρηγόρης ήταν ο μοναδικός που εκφώνησε επικήδειο. Τόνισε ότι«υπέφερε και χάθηκε από βέβηλα και άνανδρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε». «Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί που μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και πλατιά λίμνης οργής και πολλά αναπάντητα ερωτήματα, γιατί, γιατί, γιατί;».

«Το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Μια δολοφονία από θρασύδειλους και βέβηλους ανθρώπους που βύθισαν την οικογένειά μας σε μεγάλη δυσκολία. Αλλά μέσα σε αυτό τον ζόφο του θανάτου έλαμψε η αλήθεια της αθωότητάς σου» είπε ακόμα ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα.

Επίσης, αναφέρθηκε στην κόρη της Βάγιας Νέστορα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 37 ετών αλλά και στον αγαπημένο εγγονό της εκλειπούσης, Γιώργο, «που κάνατε σχέδια για να πάτε στη θάλασσα σε λίγες ημέρες».

Το φέρετρο με τη σορό της Βάγιας Νέστορα μεταφέρθηκε στις 10:45 το πρωί της Πέμπτης (9/7) στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, όπου έφτασε και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος, επίσης, είχε τραυματιστεί κατά την επίθεση. Θα ακολουθήσει η ταφή της στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Κρατάω θέση» στον δρόμο με πινακίδες και κώνους – Τι προβλέπει ο νόμος

Η στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο (βίντεο)

Ηράκλειο: Το... ύποπτο φυτό στο πάρκο και η παρατηρητικότητα του πολίτη (εικόνες)







