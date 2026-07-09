Ο Δημήτρης Γιαννέτος υποψήφιος με βραβείο Emmy για τα μαλλιά της Κιμ Καρντάσιαν στη σειρά «All’s Fair»

Ο Δημήτρης Γιαννέτος βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους στην κατηγορία «Καλύτερου Hair Styling» (Outstanding Hairstyling) στα βραβεία Emmy για τη διάσημη σειρά «All’s Fair» του Hulu σε παραγωγή του Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy), όπου επιμελήθηκε τα μαλλιά της.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας hair stylist, διεκδικεί το βραβείο μαζί με την υπόλοιπη δημιουργική ομάδα της σειράς που περιλαμβάνει τους Βάλερι Τζάκσον, Μισέλ Σέγκλια, Λίντα Φλάουερς και Σαρίφ Πόστον.

«Νιώθω τόσο μεγάλη τιμή που δουλεύω δίπλα σε τόσο ταλαντούχους ανθρώπους και μαθαίνω κάθε μέρα όλο και περισσότερα για τα μαλλιά! Το να είμαι υποψήφιος σε αυτή την κατηγορία μαζί με όλους εσάς @valeriejacksonhair, @m_ceglia, @lindaflowers07, @sharifposton, με κάνει να νιώθω απίστευτα ευγνώμων, σας λατρεύω όλους!…Kιμ, με εμπνέεις πραγματικά κάθε μέρα όλο και περισσότερο με το πάθος σου, την εργασιακή σου ηθική και το πόσο ταπεινή είσαι. Ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες σε ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ, νιώθω απίστευτα ευγνώμων, σε αγαπώ», έγραψε o ίδιος στην ανάρτησή του.

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