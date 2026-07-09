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GOSSIP - LIFESTYLE

Πέθανε η εμβληματική τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ

bonie
clock 12:00 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, γνωστή για επιτυχίες όπως τα «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» και «It's a Heartache», απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφερόταν: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία».

Τον Μάιο, η τραγουδίστρια τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην Πορτογαλία.

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