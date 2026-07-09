Γεωργιάδης - Σισμανόγλειο: Εντοπίστηκε σπίτι του ο ασθενής που έβαλε φωτιά σε στρώμα – «Υποστήριξε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε στο Σισμανόγλειο όπου σήμερα, Πέμπτη τα ξημερώματα ξέσπασε φωτιά σε παθολογική κλινική του πρώτου ορόφου. Ο υπουργός Υγείας ευχαρίστησε το προσωπικό, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν θύματα και τόνισε πως κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα κρεβατιού.

«Καταρχάς θέλω να συγχαρώ το προσωπικό του Σισμανογλείου Νοσοκομείου, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τη διοίκηση, που διαχειρίστηκαν μία φωτιά και ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τεράστια εθνική τραγωδία.

Μέσα στη φοβερή ατυχία του περιστατικού είμαστε τυχεροί γιατί οι ασθενείς που βρέθηκαν εν μέσω της φωτιάς 5 η ώρα τα ξημερώματα, μεταφέρθηκαν όλοι με ασφάλεια και τώρα είμαστε στην αναζήτηση θαλάμων για να έχουν μία συνέχεια της νοσηλείας τους με αξιοπρέπεια.

Τα περιστατικά έχουν ως εξής:

Πέντε παρά το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου τρίκλινου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας την κατάλαβε αμέσως, μπήκε στον θάλαμο όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο ούτε κάποιο εύφλεκτο υλικό. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα.

Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό, είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του.

Το προσωπικό ενήργησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη δεν κινδύνευσε κανένας, έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει και είναι όλοι καλά στην υγεία τους».

Δεν συνδέεται με τη φωτιά η ανακοπή ασθενούς

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε διευκρινίζοντας τι συνέβη με την 90χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή:

«Μία κυρία που υπέστη ανακοπή, δεν συνδέεται με το περιστατικό. Ήταν να καταλήξει, δεν εισέπνευσε καπνό και ήταν η πρώτη που μεταφέρθηκε. Ένα στρώμα πήρε ξαφνικά φωτιά, Ο ασθενής δεν ήταν εκεί, είχε φύγει και απ’ ότι μαθαίνω από την Αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και τρόμαξε, αυτά θα τα βρει η προανάκριση.

Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές το νοσοκομείο, μία ολόκληρη κλινική έχει καταστραφεί και πρέπει να την φτιάξουμε από την αρχή, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω αυτό γιατί θα μπορούσαν να είχαν εγκλωβιστεί στη φωτιά και να θρηνούμε πολλά ανθρώπινα θύματα.

Είμαι συγκλονισμένος, αλλά θέλω για άλλη μια φορά να πω ότι είμαι υπερήφανος. Μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς, όλοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για το προσωπικό που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και με πολύ μεγάλη ασφάλεια και πραγματικά μέσα σε αυτήν την πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς και τι συνέβη. Το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως».

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ακόμα ότι υπήρχαν συστήματα πυρόσβεσης που έπαιξαν κομβικό ρόλο, ενώ ευχαρίστησε και την πυροσβεστική που βοήθησε, εκτός από την άμεση κατάσβεση και στην εκκένωση.

Τέλος υπογράμμισε πως ήταν ένα περιστατικό στο οποίο κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

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